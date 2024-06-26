Эти денежные пособия предоставляются через местный Центр защиты и поддержки детей и семей.

Разнообразная денежная помощь предоставляется украинцам. Новые денежные выплаты доступны для семей из Мелитополя, которые эвакуировались в Запорожье и имеют ребенка с инвалидностью.

Эти денежные пособия предоставляются через местный Центр защиты и поддержки детей и семей. Для получения этих выплат необходимо обратиться в указанный Центр и пройти процедуру регистрации.

Для того чтобы получить денежную помощь, семья должна отвечать следующим условиям:

Быть эвакуированным из Мелитополя во время полномасштабной войны. Иметь статус внутриперемещенных лиц. Быть зарегистрированным и проживать в Запорожье. Мать в составе семьи с инвалидностью.

Для получения денежной помощи необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке . Сотрудники Центра свяжутся с вами и расскажут о дальнейших действиях. Для получения помощи нужно обязательно предоставить справку ВПЛ и документы об инвалидности ребенка.

Напомним, что дополнительную выплату от ВПП ООН пенсионерам, живущим в зоне боевых действий и имеющим низкие пенсии, продлили до конца 2024 года. Предыдущий срок действия программы истек в июне 2024 года.

Размер выплаты от ВПП ООН — это сумма, равная разнице между 3250 грн и суммой пенсии, которую отвечающий всем требованиям пенсионер получает сейчас.

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