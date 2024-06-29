Победительница шоу «Мастер Шеф» Елизавета Глинская рассказала, как приготовить куриные сердечки так, чтобы они были нежными, сочными и ароматные.

Про этот рецепт блюда из куриных сердечек Лиза Глинская говорит: «Готовлю только так», пишет Politeka.net.

«Нежные, мягкие, вкусные куриные сердечки в сметанном соусе. Это одно из любимых блюд в моей семье, которое прекрасно сочетается с любым гарниром», - рассказала Глинская на своем канале.

По словам победительницы «Мастер Шеф», готовятся такие куриные сердечки легко и быстро.

Итак, ингредиенты понадобятся такие: 1 кг сердечек куриных (подойдут также индюшиные), лук – 3 шт среднего размера, соль и черный перец, а также сметана – 200 г. 15-20%, укроп, воода – 100 мл, мука – столовая ложка и растительное масло для жарки.

Как приготовить куриные сердечки.

Способ приготовления куриных сердечек по рецепту Лизы Глинской:

С сердечек срезаем лишний жир, разрезаем пополам и хорошо промываем.

Лук необходимо нарезать тонкими пластинами.

Следующий шаг – на разогретую сковороду добавляем масло, выкладываем сердечки и нарезанный лук.

Солим, перчим и перемешиваем.

Обжаривать куриные сердечки и лук Лиза Глинская советует на высокой температуре. Когда лук пустит сок, надо накрыть блюдо крашкой и потомить на огне еще минут 20.

Как приготовить куриные сердечки.

Теперь соединяем в миске сметану, воду и муку. Перемешиваем до исчезновения комочков.

Сметанный соус добавляем в лук и сердечки на сковороде. Снижаем температуру до средней и мешаем блюдо до тех пор, пока подлива не загустеет.

За две минуты до выключения огня добавляем в куриные сердечки мелко нарезанный укроп.

Также солим и перчим блюдо по вкусу.

«Классный, простой, понятный рецепт, и быстро и самое главное ничего не жарили!»,

«Такое мы любим!»,

«Вкусный и быстрый рецепт!»,

«Простой, доступный для всех и очень вкусно» - комментируют этот рецепт пригтовления куриных сердечек подписчики на страницу Лизы Глинской.

Как приготовить куриные сердечки.

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