Ковельский горрайонный суд вынес приговор Владимиру Войтюку за кражу 77949 кВт электроэнергии. Человек самовольно подключился к счетчику местной компании и несанкционированно потреблял электроэнергию. За это ему был назначен один год испытательного срока.

Согласно решению суда от 21 июня Владимир Войтюк в феврале 2022 года, имея доступ к счетчику ООО «ТЦ Сиена», установил устройство для излучения электромагнитных полей, что позволяло ему потреблять электроэнергию без учета. В период с февраля 2022 года по март 2023 года он незаконно использовал 77 949 кВт, причинив ЧАО «Волыньоблэнерго» ущерб на сумму 431 438 грн.

На суде Войтюк признал свою вину и раскаялся, попросив не наказывать его строго. Известно, что он уроженец села Нужель Ковельского района, пенсионером, женатым и ранее не судимым.

«Представитель пострадавшей стороны не явился на судебное заседание, подал заявление о рассмотрении дела без его участия и отметил, что не носит претензий материального или морального характера к обвиняемому», – говорится в материалах дела.

Судья Андрей Чалый признал пенсионера виновным по ч. 2 ст. 188-1 УКУ (угон электрической энергии путем самопроизвольного использования в больших объемах), однако освободил его от основного наказания и назначил один год испытательного срока. Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

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