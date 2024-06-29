На территории Украины получили распространение новые десятигривневые монеты с оригинальным дизайном. Новинку выпустил Национальный банк Украины . Он предназначен для использования во всех коммерческих точках и финансовых учреждениях, а также для зачисления на банковские счета.

Эта памятная монета с номиналом 10 гривен посвящена военным медикам Вооруженных сил Украины, обеспечивающим квалифицированную медицинскую помощь военным и мирным гражданам. Согласно информации от Национального банка, монета продолжает тему "Вооруженные силы Украины" и символизирует самоотверженную работу медицинского персонала, который находится на передней линии обороны и осуществляет медицинские эвакуации, лечение и реабилитацию раненых.

Монета имеет аверс, идентичный монете с 2018 года, с древнерусским орнаментом, включающим номинал, год выпуска и герб Украины. На реверсе изображена эмблема Командования Медицинских сил ВСУ, окруженная надписями профессионализма и милосердия.

Монеты уже поступают в банки и специализированные информационно-технологические компании для дальнейшего распространения среди населения. В общей сложности запланировано введение почти 10 миллионов таких оборотных памятных монет в наличное обращение.

Кроме того, со 2 июля монеты будут доступны для покупки в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и ряде крупных банков-дистрибьюторов, в частности Укргазбанка, Таскомбанка, ПриватБанка, Сбербанка и ПУМБ.

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