Опытная хозяйка поделилась действенными советами, как спасти капусту и другие овощи от такого опасного вредителя, как белокрылка.

Белокрылка наносит огромный вред не только капусте, но и огурцам, томатам, перцу, баклажанам, салату, сельдерею, кабачкам, землянике и другим культурам.

Белокрылка питается соками растений, также является переносчиком многих вирусных заболеваний. Среди них – вьющиеся, хлорозы, мозаика. Еще один вред от белокрылки – на их сахаристых выделениях поселяются головневые грибы, негативно влияющие на качество и количество урожая.

Специалисты отмечают, что белокрылка – один из самых «тяжелых» вредителей, против которого проведение защитных мероприятий как в закрытой, так и открытой почве на овощных культурах сильно затруднено в связи с ее биологическими особенностями развития.

Для борьбы с белокрылкой необходимо проводить биологические или химические мероприятия.

Опытная хозяйка и автор блога о садоводстве «Galina Rubus» рассказала, как она борется с белокрылкой и когда именно необходимо возделывать капусту.

«Важно обрабатывать белокрылку на капусте во время, когда она менее активна – это либо утренние или вечерние часы», – сообщила Галина, назвав также препараты, которыми проводит обработку.

В свою очередь подписчицы на страницу садовницы отмечают, что для них белокрылка хуже еще одного распространенного вредителя – колорадского жука.

«… Какая-то беда, а не вредитель. Хуже колорадского жука»,

«Точно что достала, уже напала на фасоль, редиску»,

«В этом году она по всему огороду» .

Еще одна хозяйка поделилась, как она борется с белокрылкой. По ее словам, можно приготовить специальный раствор – 5 столовых ложек соды, 5 столовых ложек жидкости для мытья посуды, 5 столовых ложек растительного масла.

«Размешать и на 5 литров воды развести, и опрыскать», – рассказала хозяйка.

В свою очередь Галина подчеркнула, что побороть вредителя невозможно благодаря только одной обработке:

«Не существует в природе такого препарата, чтобы один раз обработали и уже больше не было вредителя, вы когда болеете при лечении вам же одна таблетка не помогает и здесь так же».

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