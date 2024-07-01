Благодаря этому рецепту панкейки получатся пышными, нежными, ароматными и вкуснейшими, а главное – невероятно быстрыми.

Для приготовления таких пышных и ароматных панкейков на завтрак понадобится всего 20 минут, пишет Politeka.net.

"Панкейки, которые всегда выходят с первого раза!", - рассказала фудблогер Юлия Сенич, которая и поделилась этим рецептом.

Итак, для приготовления панкейков понадобятся следующие ингредиенты: молоко 200мл, яйца 2шт, мука 250г, сахар 100г, щепотка соли, ванильный сахар по желанию, масло ~50мл, разрыхлитель 1 ч.л.

Ход приготовления панкейков очень прост – к молоку добавляем яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли, перемешиваем.

Следующий шаг – добавляем просеянную муку с разрыхлителем, перемешиваем смесь до объединения всех ингредиентов и добавляем масло.

«Выливаем примерно половину половника теста на один панкейк. Поджариваем панкейки на сухой сковороде до состояния, пока появится много пузырьков. Переворачиваем на другую сторону и поджариваем еще 2-3 мин», - рассказала Юлия о ходе приготовления завтрака.

Подавать панкейки можно с любимым вареньем, медом или сгущенкой.

Однако панкейки можно подавать не только со сладкими добавками. Так, многие любят панкейки с беконом, овощами, зеленью, крем-сыром и красной рыбкой.

Последние новости Украины:

Вкусный и быстрый завтрак: Хименес Браво дал рецепт, который выйдет у всех.

Омлета не захочется: ресторатор раскрыл секрет оригинального завтрака за 5 минут.

Идеально для завтрака: финалистка "Мастер Шеф" дала быстрый рецепт кабачковых вафель.