Гортензия невероятно красивое растение, но достаточно требовательное, поэтому необходимо знать, как добиться того, чтобы она цвела обильно, красиво и каждый год.

Так, гортензия может перестать цвести из-за неправильной обрезки, пишет Politeka.net.

Гортензии часто обрезают в начале лета и в конце зимы, но если это сделать неправильно, она будет снова цвести только через год. Так что опытные хозяева обрезают гортензию весной, чтобы были видны те веточки, которые не дадут новых побегов и можно было обрезать уже отмирающие.

Много азота в почве – еще одна причина, по которой гортензия может отказаться дарить свои роскошные цветы.

Если гортензия не цветет из-за избытка азота, нужно подпитать растение фосфором и калием.

Как сделать, чтобы гортензия цвела пышно и каждый год.

Специалисты советуют вносить удобрения при бутонизации гортензии.

Гортензиям вообще нужна регулярная подкормка. Чтобы растение плесени весной обновляют слой мульчи, подсыпают новый компост и вносят минеральные удобрения.

С конца лета и осенью используются калийно-фосфорные миксы.

Причиной того, что куст не цветет каждый год, может быть неправильная обрезка. Часто гортензии обрезают в начале лета и в конце зимы. Если неправильно обрезать цветок, гортензия будет цвести только через год.

Как сделать, чтобы гортензия цвела пышно и каждый год.

У взрослых кустов гортензий необходимо ежегодно удалять 3-5-летние ветви. Гортензия не должна быть слишком густой.

Гортензия будет цвести пышно и каждый год, если цветочные почки будут иметь доступ к свету. Специалисты также подчеркивают, что гортензия не будет цвести пышно, еще саженцы растения еще слишком молоды.

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