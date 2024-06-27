Гороскоп на 27 июня для всех знаков Зодиака нужно лучше понять себя, сочетая наши потребности как в безопасности, так и в свободе.

Астрологический прогноз на 27 июня для всех знаков Зодиака уже здесь:

Овен

21 марта – 19 апреля

Новые дружеские отношения могут мешать старым, разделяя ваше время и внимание. Хотя ваша последняя связь может показаться свежей и интересной для изучения, другие дружеские отношения, над развитием которых вы так усердно работали, не теряют внезапно своего значения только потому, что на сцене появился кто-то другой. Хотя вполне возможно, что в вашей жизни есть связи, которые отжили свое время, убедитесь, что вы не оставляете их просто потому, что вас ослепляет волнение кого-то нового.

Телец

20 апреля-20 мая

Возможно, сейчас в вас появилось что-то новое, и другие, возможно, пытаются приспособиться к этому новому фактору, который вы добавили в свою жизнь. Это может быть изменение вашего внешнего вида или образа жизни, но в любом случае людям, которых вы знаете, может быть трудно идти в ногу с вами. Убедитесь, что вы не вносите слишком радикальные изменения, предварительно не подумав об этом, потому что у вас может возникнуть соблазн принять поспешное решение, о котором вы пожалеете позже.

Близнецы

21 мая-20 июня

Нечестность может быстро вас настигнуть, даже добрая ложь. Лучше быть честным с собой и с другими людьми в вашей жизни сегодня, потому что попытки исказить правду могут создать проблемы, которые вам не нужны. Постарайтесь избегать огульных или обобщающих заявлений, иначе вы можете легко запутаться в недоразумениях, которые вам будет трудно объяснить. Лучше быть честным — даже если это приведет к тому, что вы не согласитесь с кем-то, кто вам дорог.

Рак

21 июня-22 июля

Страхи по поводу будущего могут заставить вас принять поспешные решения в настоящем. Кто-то, возможно, спровоцировал в вас этот страх, рассказав вам о своих тревогах, но постарайтесь не позволять этому беспокойству разъедать вас. Если у вас возникает соблазн подготовиться к худшему, наполнив корзину покупок в Интернете, спросите себя, действительно ли вам нужны эти товары. Сделайте глубокий вдох и, если можете, оставьте кассу до завтра. Утром вы можете быть не так обеспокоены.

Лев

23 июля – 22 августа

Кто-то может быть очень заинтересован в том, чтобы руководить вами сегодня, и это может вам не понравиться. Вы, скорее всего, захотите взять на себя роль лидера, и вид на этом посту кого-то, кто не ведет себя как настоящий лидер, может вас раздражать, особенно если он пользуется своей властью над вами больше, чем нужно. Противостоять им — это нормально, но, возможно, вам стоит подождать, пока у вас не остынет голова — тогда вы сможете показать им, как работает настоящий лидер!

Дева

23 августа-22 сентября

Если вы бежите на пустом месте, к вам может подкрасться растерянность или сонливость! Старые привычки умирают с трудом, и если вы позволите вредным привычкам мешать вам хорошо выспаться ночью, это может сделать день более трудным, чем он был бы в противном случае. Другие должны понимать, нужно ли вам побыть в одиночестве или вы не можете оставаться вне дома всю ночь. У вас есть такая же ответственность перед самим собой, как и перед другими людьми, и вы не сможете налить из пустой чашки.

Весы

23 сентября-22 октября

Найти надежного человека, который мог бы вам помочь, в данный момент может быть сложно, поэтому вы можете принять вызов в одиночку. Идти в одиночку может быть пугающе, но стоит поверить в свои силы и помнить, как далеко вы продвинулись. Хотя поддержка других была бы идеальна, иногда вы оглядываетесь вокруг и видите, что только вы можете справиться с проблемой. Засучите рукава и покажите всем, из чего вы сделаны!

Скорпион

23 октября-21 ноября

Изменение лояльности сегодня может вызвать некоторые потрясения, а потом ориентироваться в воде может быть непросто. Друзья или близкие могут поссориться друг с другом, и хотя вы не обязательно будете вовлечены в конфликт, их несогласие может косвенно повлиять на ваш круг общения. Вместо того, чтобы чувствовать, что вам нужно выбрать сторону, позвольте тем, кто принимает непосредственное участие, решить, как они хотят справиться со своими чувствами. Будьте рядом с ними обоими, если это возможно, но старайтесь не выбирать одного человека для поддержки.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Осуждение может взять верх сегодня, даже если вы этого не заметите. Вы можете обнаружить, что сортируете других людей в уме — или даже вслух — только для того, чтобы позже понять, что вы были немного резкими. Хотя то, что вы думали или говорили, возможно, было правдой, вы, вероятно, не хотели бы, чтобы подобная критика была сосредоточена на вас. Постарайтесь не придираться к другим людям из-за незначительных деталей или ошибок, потому что возможность жить и давать жить другим будет гораздо спокойнее для всех участников.

Козерог

22 декабря – 19 января

Сегодня к вам могут обратиться люди в поисках щедрости, но вы, возможно, не в настроении давать щедрость. Вместо того, чтобы пытаться украсть каждую копейку, которая у вас есть в кошельке, дайте доброте шанс, когда у вас есть возможность помочь кому-то. Хотя всегда есть люди, нуждающиеся в помощи, нечасто перед вами может оказаться человек, который нуждается в ней немедленно. В конечном счете, не давайте того, что вы не можете себе позволить, но не помешает поделиться тем, что вы можете.

Водолей

20 января-18 февраля

Самокритика и прокрастинация могут быть вашими главными врагами прямо сейчас, и они могут замедлить вас, если вы не осознаете их влияние. У вас могут быть сроки, и вы не уверены, как выполнить свою работу наилучшим образом за отведенное время. Хотя попытка создать потрясающий продукт достойна восхищения, вам не обязательно быть абсолютно идеальным. Продолжайте и закончите этот первый черновик, а затем отпразднуйте свой прогресс, вместо того, чтобы ожидать, что вы сделаете это безупречно с первого раза.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Недопонимание сегодня может вызвать проблемы — к счастью, искренний разговор по душам может решить большинство из них. Четкие утверждения послужат вам лучше, чем косвенные метафоры, но даже если вы говорите не то, что нужно, ваше сердце, вероятно, находится в правильном месте. Проводите время с людьми, которые вас понимают, даже если вы не можете найти подходящие слова, чтобы выразить свои мысли. Ваши самые большие сторонники — это те, кто готов остаться рядом и приложить усилия, чтобы понять, что вы на самом деле имеете в виду.

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