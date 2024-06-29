Во Львовской области суд отменил запрет на пересечение границы, наложенный пограничниками на мужчину, который был исключен из военного учета из-за судимости. Суд признал, что этот запрет нарушает право мужчины на свободное передвижение.

Эта информация была обнародована в Едином государственном судебном реестре в июне 2024 года. Решение принял Львовский окружной административный суд, который признал недействительным запрет пограничников на пересечение границы для мужчины, исключенного из военного учета из-за судимости за тяжкое преступление.

Согласно решению суда, в июне 2024 года мужчина, который был исключен из военного учета, обратился в суд после того, как пограничники в сентябре 2023 отказали ему в пересечении границы с Польшей на пункте пропуска Грушей на Львовщине.

Известно, что мужчина был исключен из военного учета после отбытия наказания за тяжкое преступление в 2019 году, и он не подлежит мобилизации. Не согласный с отказом пограничников, мужчина подал иск в суд. Представитель пограничного отряда в своем отзыве на исковое заявление отметил, что поданные документы не давали оснований для пересечения границы.

Судья Ростислав Москаль пришел к выводу, что решение пограничников нарушило свободу передвижения истца. Представитель пограничников отметил, что мужчина не предоставил документов, подтверждающих его осуждение за тяжкое или особо тяжкое преступление. Судья также подчеркнул, что во время проверки документов на паспортном контроле у ​​пограничников не возникало подозрений по их подделке.

"Правомерность действий местного ТЦК по исключению мужчины из военного учета из-за судимости за тяжкое преступление не входит в предмет доказывания по этому делу", – говорится в выводах суда.

В результате судья признал действия пограничников незаконными и отменил их решение, разрешив истцу пересечь границу. Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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