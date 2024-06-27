Такие сырные шарики ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко ласково называет тягучими тучками, которые могли бы готовить на сырных небесах.

Сырные шарики – это нежная, хрустящая и сытная закуска, способная затмить другие вкусности на столе.

И для того, чтобы они действительно получились невероятными, ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко поделился детальным рецептом.

Первый шаг в приготовлении сырных шариков – 350 г. сыра мелко натираем.

"Если вам хочется вжарить по насыщенности, то можете добавить 30-50г выдержанного сыра (типа Голдера или Старого Голландца), но тогда уменьшаете долю основного сыра", - посоветовал Клопотенко на своей странице в Инстаграм.

Сырные шарики с секретом.

Затем к сыру добавляем 2 желтка, соль, молотый перец, орегано и муку (50г).

Следующий шаг в приготовлении сырных шариков по рецепту Клопотенко – перемешиваем ингредиенты и получаем сырное тесто. С него и начинаем формировать сырные шарики небольшого размера.

Для того, чтобы сырные шарики были еще более вкусными и насыщенными Клопотенко советует добавить внутрь кусочек соленого огурца.

Сырные шарики с секретом.

Теперь обкачивают сырные шарики в панировочных сухарях и можно жарить. Для этого следует разогреть до горячего состояния 400 мл масла.

Когда шарики обжарятся, достаем и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

Сырные шарики с секретом.

Подавать такие шарики можно с любимыми специями.

«Присыпать можно чем угодно. По вкусу. Ароматными специями или семенами кунжтута, или еще чем-то. Фантазируйте», - отметил Евгений Клопотенко.

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