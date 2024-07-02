Гороскоп Таро на неделю для всех знаков Зодиака с 1 по 7 июля, это бурная неделя, сейчас вокруг кружится столько мощной космической энергии.

Гороскоп Таро на неделю для всех знаков Зодиака с 1 по 7 июля, вполне вероятно, что ваша личная жизнь, близкие отношения и чувства к обоим обострятся на этой неделе.

Вам захочется выразить себя, раскрыть давние секреты и еще больше сблизиться с теми, кого вы любите. Для этого необходимо раскрыть свою уязвимость, а также проявить сочувствие к тому, чем они делятся в ответ.

Это неделя разговоров по душам и откровений. Все дело в том, чтобы создать свой близкий круг и чувствовать себя в нем в безопасности.

Овен

с 21 марта по 20 апреля

Карта Таро для Овна на эту неделю: Смерть .

Значение: Смерть – это изменение, трансформация и сброс старой кожи, чтобы расти, развиваться и создавать новую версию себя 2.0. Это ваш путь прямо сейчас, на этой неделе: расти и развиваться через ваши отношения.

Проводите глубокие обсуждения, будьте открытыми, слушайте больше, чем говорите, принимайте новые взгляды и мнения. Вас формируют, влияют и перестраивают окружающие вас люди, поэтому убедитесь, что они вдохновляющие, добрые, позитивные души!

Телец

21 апреля — 21 мая

Карта Таро для Тельца на эту неделю: Императрица.

Значение: «Императрица» — о чистой, настоящей любви. Ту любовь, которую вы испытываете к своему партнеру, детям, близким и даже домашним животным! Это сигнал создать или расширить свою семью, воссоединиться с давно потерянными людьми, которых вы когда-то любили, принять людей, которые вдохновляют и поддерживают вас на 100%.

Будьте дома, будьте с теми, кого вы любите и любите, празднуйте свои отношения, приглашайте новых членов семьи. Любовь заставляет ваш мир вращаться.

Близнецы

с 22 мая по 21 июня

Карта Таро Близнецов на эту неделю: Туз Мечей.

Значение : все сдерживается, все закупоривается, все ждет, чтобы вырваться наружу. Близнецы, снимите с себя все заботы. Ваши близкие могут сказать, что вы не свой, и они хотят поддержать вас и помочь вам пройти через это.

Расскажите им честно, как обстоят дела, поделитесь своими настоящими чувствами, выразите то, что происходит. Просто сказав это вслух, вы почувствуете облегчение и освобождение.

Просто выпустив все это, вы освободите клапан давления и у вас появится свободное пространство, чтобы справиться с тем, что у вас на тарелке. Позвольте другим помочь.

Рак

с 22 июня по 23 июля

Карта Таро для Рака на эту неделю: Двойка Жезлов.

Значение: приоритет. Фокус. Увеличьте масштаб того, что важно. Вы очень популярны, вокруг вас много людей, и вам нравится баловаться всеми сферами и вариантами ваших отношений. Иногда вы слишком распыляетесь и упускаете важные вещи, важные детали, главные события.

Сделайте эту неделю временем, чтобы потратить всю свою энергию на двух или трех лучших людей в вашем мире. Посвятите им свое время. Сделайте это явным и известным, проведите время «качественно», отпразднуйте их успехи, угостите их. Вам нужна эта перезагрузка.

Лев

с 24 июля по 23 августа

Карта Таро Льва на эту неделю: Отшельник.

Значение: «Отшельник» — это просветление, поиск знаний, открытие новых истин и идей, которые буквально освещают новый путь вперед. Ярко освещенный и счастливый путь.

Итак, это неделя, чтобы узнать больше о людях, которых вы любите. Сядьте и поговорите, задайте странные вопросы, вернитесь в Переулок Памяти, поделитесь своими историями, чтобы помочь им раскрыться. Узнайте, что ими движет, что изменилось для них в этом году, как они относятся к будущему, что у них на уме… вы найдете новые точки соприкосновения и возможности для совместного роста.

Дева

с 24 августа по 23 сентября

Карта Таро для Девы на эту неделю: Десятка монет.

Значение: вы хотите строить долгосрочные планы со своей второй половинкой, семьей или ближайшим другом. Планы, которые приведут вас обоих к безопасному, комфортному, богатому и здоровому будущему.

Десятка монет рассказывает о счастливом будущем, которое разворачивается по замыслу, с намерением и целеустремленностью. Где вы хотите оказаться через 10 лет? Кто в этой истории? Как вы работаете вместе? Что вы можете начать делать сейчас, чтобы добиться успеха? Согласованные видения и планы — вот где это есть.

Весы

с 24 сентября по 23 октября

Карта Таро для Весов на эту неделю: Звезда

Значение: на этой неделе вы можете сотворить волшебство в сфере ваших отношений. Вам удалось воплотить мечты в реальность. Вы можете исполнить свое самое заветное желание. Вы знаете, что это такое? Это будет хорошим началом. Тогда вы сможете сделать явные шаги в его направлении, и Вселенная поймет подсказку и поддержит вас.

Звезда просит вас ставить высокие цели в личной жизни и дружбе, устанавливать высокую планку, не останавливаться на достигнутом, потому что вы желаете и заслуживаете самого лучшего.

Скорпион

с 24 октября по 22 ноября

Карта Таро для Скорпиона на эту неделю: Девятка Монет.

Значение: вы хотите починить, починить что-то, исцелить, переместить вещи, обрести покой, добиться решения. Вы находитесь в режиме посредника. Используйте эту энергию, чтобы улучшить свои разрушенные отношения и еще больше укрепить хорошие отношения.

Девятка Монет дарит вам прикосновение Мидаса на этой неделе. Ваши природные аналитические способности пригодятся, потому что вы можете точно видеть, как и почему люди чувствуют то, что чувствуют, и у вас есть отличные идеи.

Стрелец

с 23 ноября по 21 декабря

Карта Таро Стрельца на эту неделю: Тройка Кубков.

Значение: Счастливых дней, Стрелец, Тройка Кубков означает, что пришло время вечеринки! Празднуйте и наслаждайтесь с теми, кого вы любите и любите. Вы прирожденный зачинщик вечеринок, вы создаете настроение, меняете атмосферу к лучшему и у вас есть масса позитивной энергии, которой можно поделиться.

Включите его! Развлекайтесь, живите широко, берите с собой в поездку других и наслаждайтесь всем хорошим, что люди говорят о вас. Не недооценивайте свою способность делать хорошие времена… людям это нужно прямо сейчас.

Козерог

с 22 декабря по 21 января

Карта Таро для Козерога на эту неделю: Королева Кубков.

Значение: вы более практичны, чем чутки и заботливы (хотя вам и не все равно, вы просто предпочитаете показывать это полезными способами, а не блеять об этом!).

Однако Королева Кубков видит, что на этой неделе вы чувствуете себя романтичным, любящим, интуитивным и чутким. Пришло время приблизиться к близким, рассказать им, что вы на самом деле чувствуете, и просто позволить своим истинным, подлинным чувствам свободно высвободиться. Не будьте такими стоическими и серьезными. Расслабляться. Выражать. Делиться. Давать. Возлюбленный.

Водолей

с 22 января по 19 февраля

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Девятка Кубков.

Значение: У вас есть представление о том, какими вы хотели бы видеть важные отношения в своей жизни. Хитрость здесь, Водолей, заключается в том, чтобы взять на себя ответственность за это и стать тем изменением, которое вы хотите видеть. Подавайте пример.

Ведите себя так, как будто это изменение произошло, и вы находитесь в версии 2.0. Они поймут суть дела, отреагируют на ваше новое поведение, и все будет развиваться так, как вы хотите. Девятка Кубков — это сигнал к переменам, надежде на лучшее и уверенности в себе. Вы можете осуществить этот сдвиг, но он начинается с вас и вашей роли.

Рыбы

с 20 февраля по 20 марта

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Шестерка монет.

Значение: Дарить приятно, в этом и есть секрет счастливой жизни. Мы чувствуем себя намного лучше, когда наше внимание сосредоточено на помощи, поддержке и воодушевлении других, потому что мы забываем свои собственные горести и получаем благодарность, любовь и признательность от людей, о которых мы заботимся.

Шестерка монет просит вас быть щедрыми, любящими и отдающими на этой неделе. Защищайте, вдохновляйте, помогайте и воспитывайте тех, кого вы любите и любите. Все дары, которые вы дарите, будут возвращены вам Вселенной новым и удивительным образом. Это называется хорошая карма.

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