В киевской гостинице Hilton в понедельник, 25 июня, был обнаружен мертвым атташе посольства США.

Об этом стало известно из источников NV .

Тело атташе обнаружили в его гостиничном номере около 11:00 утра. На теле не было замечено никаких признаков насилия, а дверь номера была закрыта изнутри. Тело было передано американскому посольству без проведения вскрытия. По имеющейся информации, у усопшего был повышен уровень холестерина.

"Нет оснований считать это убийством", - сообщил источник NV.

Также известно, что атташе прибыл в Украину 15 июня.

Ранее Politeka также писала о ситуации во Львове, когда работники ТЦК силой затолкали в бус мужчину. Все это сняли на видео свидетели. Известно, что мужчина сопротивлялся. После скандала во Львове на инцидент отреагировали во Львовском областном ТЦК. Там отметили, что этот мужчина военнообязан и последний раз приходил в военкомат девять лет назад.

В ТЦК также подчеркнули, что военнообязанный провоцировал сотрудников на конфликт. Как говорят в ТЦК, военнослужащие не избивали человека. Пытаясь использовать положение, когда прохожая снимала инцидент на видео, мужчина вел себя неадекватно. В конце концов мужчине выписали повестку, после чего отпустили его.

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