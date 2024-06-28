Если вы ищете оригинальную идею для завтрака вместо традиционных омлета, сырников или овсянки, то обязательно попробуйте приготовить такие панкейки.

В этот раз на своей странице в Instagram кулинарная блогерка Юлия Сенич поделилась с украинцами рецептом нежных и мягких минипанкейков с клубникой для завтрака.

"Это самое милое блюдо, которое я когда-то готовила", – подчеркнула кулинар.

Чтобы приготовить минипанкейки с клубникой, нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

сахар – 2 ст.л.

молоко - 210 г

растительное масло - 25 г

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль - щепотка

клубника – 4-5 шт.

Сначала в миске смешиваем яйцо, сахар и щепотку соли и взбиваем венчиком до однородности. Далее вливаем к яйцу едва теплое молоко, добавляем растительное масло и снова хорошо перемешиваем.

В конце добавляем муку с разрыхлителем, перемешиваем, чтобы не было комочков – и тесто для панкейков готово.

Жарить панкейки нужно на разогретой сухой антипригарной сковороде на среднем огне. Юлия Сенич для этого использует кондитерский мешок.

Выжимаем по немножко теста для каждого панкейка, когда поверхность начнет вкачиваться пузырями, кладем по кусочку клубники (нарезаем ее кольцами), а сверху закрываем его тестом, как на видео, и переворачиваем панкейк.

Подавать минипанкейки с клубникой кулинар советует вместе с любимым вареньем или медом, сама блогерка на этот раз добавила ​​немного меда, хлопья миндаля и свежих ягод клубники.

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