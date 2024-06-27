Согласно сообщению «ДТЭК», стабилизационное отключение будут действовать на протяжении всех суток.
«НЕК Укрэнерго» дал команду», – сообщили в «ДТЭК Киевские электросети».
Также энергетики предупредили украинцев, что с 17:00 до 23:00 высока вероятность отключений в светло-серых зонах.
Добавим, информацию о том, как именно будут выключать электроэнергию, можно узнать на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.
В свою очередь, в "Укрэнерго" подчеркивают, что 27 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00.
"Объем ограничений будет самым большим с 17:00 до 23:00" , - предупреждают энергетики.
Как сообщалось ранее в «Укрэнерго», главной причиной применения мер ограничения являются последствия уже восьми с начала этого года ракетных ударов врага по украинской энергосистеме.
«Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме», - говорят в «Укрэнерго», добавляя, что именно поэтому энергетики вынуждены применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.
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