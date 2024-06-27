В "ДТЭК" сообщили украинцам, когда будут отключать свет в четверг, 27 июня, и назвали время, когда объем ограничений будет самым большим.

Согласно сообщению «ДТЭК», стабилизационное отключение будут действовать на протяжении всех суток.

«НЕК Укрэнерго» дал команду», – сообщили в «ДТЭК Киевские электросети».

Также энергетики предупредили украинцев, что с 17:00 до 23:00 высока вероятность отключений в светло-серых зонах.

Добавим, информацию о том, как именно будут выключать электроэнергию, можно узнать на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.

В свою очередь, в "Укрэнерго" подчеркивают, что 27 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00.

"Объем ограничений будет самым большим с 17:00 до 23:00" , - предупреждают энергетики.

Как сообщалось ранее в «Укрэнерго», главной причиной применения мер ограничения являются последствия уже восьми с начала этого года ракетных ударов врага по украинской энергосистеме.

«Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме», - говорят в «Укрэнерго», добавляя, что именно поэтому энергетики вынуждены применять меры ограничения потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

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