Такой омлет на завтрак удивит каждого, ведь в нем есть очень необычный и интересный ингредиент – какой именно раскрыл известный ресторатор.

Рассказывая об этом рецепте омлета на завтрак, украинский ресторатор Савелий Либкин отмечает, что приготовить его можно буквально за 5 минут.

А его особым ингредиентом являются цветы.

«Попробуйте приготовить своей жене или подруге омлет с цветками цуккини», – предложил ресторатор подписчикам на его страницу в Инстаграм.

Молоденькие цуккини ресторатор измельчил, а в цветах сделал надрез.

Кусочки цуккини выкладываем на сковороду, добавляем масло, соль и жарим. Теперь пора добавить особенный ингредиент – цветы.

Раскладываем их на сковороде среди цуккини.

Пока жарятся цветы, ресторатор вбил яйца в миску и взболтал вилкой. Выливаем яичную смесь к цуккини и цветам. Накрываем крышкой.

Когда омлет поджарится, блюдо можно подавать на стол.

В комментариях к рецепту омлета подписчики на страницу ресторатора восхищаются его красотой. Также многие отметили, что ресторатор не добавил в свой омлет молоко.

«Красота невероятная!»,

«Оригинальный рецепт омлета – без молока. Интересно попробовать с цветами цуккини. Очень вкусно и эстетично выглядит»,

«Шикардос»,

«Выглядит, как картина»,

"Это искусство".

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