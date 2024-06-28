Рассказывая об этом рецепте омлета на завтрак, украинский ресторатор Савелий Либкин отмечает, что приготовить его можно буквально за 5 минут.
А его особым ингредиентом являются цветы.
«Попробуйте приготовить своей жене или подруге омлет с цветками цуккини», – предложил ресторатор подписчикам на его страницу в Инстаграм.
Молоденькие цуккини ресторатор измельчил, а в цветах сделал надрез.
Кусочки цуккини выкладываем на сковороду, добавляем масло, соль и жарим. Теперь пора добавить особенный ингредиент – цветы.
Раскладываем их на сковороде среди цуккини.
Пока жарятся цветы, ресторатор вбил яйца в миску и взболтал вилкой. Выливаем яичную смесь к цуккини и цветам. Накрываем крышкой.
Когда омлет поджарится, блюдо можно подавать на стол.
В комментариях к рецепту омлета подписчики на страницу ресторатора восхищаются его красотой. Также многие отметили, что ресторатор не добавил в свой омлет молоко.
«Красота невероятная!»,
«Оригинальный рецепт омлета – без молока. Интересно попробовать с цветами цуккини. Очень вкусно и эстетично выглядит»,
«Шикардос»,
«Выглядит, как картина»,
"Это искусство".
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