Известный ресторатор поделился рецептом пикантной кабачковой икры, готовить которую очень просто и быстро.

Секрет такой кабачковой икры с острым перцем. Такая закуска особенно понравится тем, кто любит блюда «с огоньком».

Итак, для приготовления кбачковой икры ресторатор Савелий Либкин предлагает взять такие ингредиенты: Ранние маленькие кабачки без семьи 1,5 кг, сладкие красные перцы - 200 г, помидоры - 1 кг, лук - 300 г, чвсник - 100 г, . острого красного перца – 1 шт, лимон – 1 шт, оливковое масло – 300 мл, соль и перец по вкусу.

Первый шаг в приготовлении кабачковой икры – помидоры ошпариваем кипятком и снимаем шкурку. Затем освобождаем от семян и режем кубиками. Кабачки моем и тоже режем кубиками.

«Лук и чеснок шинкуем ломтиками. Острый перец очищаем от семян и тоже шинкуем ломтиками», - рассказал Либкин о ходе приготовления кабачковой икры на своей странице в Facebook.

Сладкий перец ресторатор рекомендует обжечь на огне и почистить от кожуры. Затем разрезаем перец, удаляем семена и плодоножку. Нарезаем мякоть перца кубиками.

Лук, чеснок и острый перец пассируем в оливковом масле на медленном огне 15 минут, помешивая до появления признаков карамелизации.

Следующий шаг – добавляем к луку с чесноком кубики кабачков, помидоров и болгарского перца.

Тушим и через 10 минут добавляем сок лимона. Тушим еще 5 минут, солим и перчим по вкусу.

На этом этапе ресторатор рекомендует попробовать кабачковую икру и довести до готовности при очень слабом кипении еще 20 минут.

«Добавляем оставшееся оливковое масло и выключаем огонь. Доводим до вкуса солью и перцем. Можно добавить мелко нарезанную петрушку», – рассказал ресторатор о последних шагах в приготовлении кабачковой икры.

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