Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 28 июня с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 28 июня.

Как эта энергия отразится на вашем чтении Таро на одну карту на этот день?

Ежедневное чтение одной карты Таро по знаку зодиака на 28 июня:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Луна.

Овен, держи радар включенным. Если вы подозреваете, что ситуация неладная, то прислушайтесь к себе.

Вы знаете, что прошли немало путей, и в те моменты, когда вы решили игнорировать свои инстинкты, вы сожалели об этом.

Это ваш шанс применить весь этот опыт с пользой и избежать проблемы еще до ее возникновения.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

То, что вы визуализировали, начинает сбываться, и это может привести к тому, что вы, наконец, прорветесь через стеклянный потолок в своей карьере.

Ты не отдал и не перестал желать, чтобы твоя мечта сбылась, Телец.

Итак, когда наступит момент, когда вы достигнете вершины своей компетенции, никто не удивится. Вы заплатили свои взносы.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Солнце.

Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет, и вы были очень терпеливы, Близнецы.

Вокруг вас происходят великие события, и кажется, что жизнь проходит мимо вас.

Вы хотели своей очереди, и теперь то, что вы желаете, может развернуться прямо у вас на глазах.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Император.

На этот раз вы готовы соревноваться в мире. Хотя вам не нравится причинять кому-либо вред или заставлять людей думать, что вы нацелены только на успех, приятно время от времени побеждать.

Вы готовы получить этот опыт, и поскольку вы готовы морально, Вселенная встретит вас там, где вы находитесь сейчас.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Мир

Ты был терпелив, и это был долгий путь, Лев.

Но один момент в нужном месте, и внезапно вы получаете возможность делать то, о чем никогда не думали, что у вас будет такая возможность.

Путешествуйте, познавайте мир, находите радость в мелочах жизни. У вас есть это.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Повешенный.

Вы ждете, что кто-то даст вам что-то, что вы можете сделать сами.

Вам не придется откладывать свою радость. Если вы уже знаете, что оно принадлежит вам, дерзайте. Зачем ждать разрешения?

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Влюбленные.

Ваша лояльность сейчас разделена между вами и другим человеком или ситуацией.

Это сведет вас с ума, если вы не будете знать, какую сторону выбрать. Что для вас лучше в долгосрочной перспективе, Весы? Кем вы видите себя через десять лет?

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Башня.

Возникает проблема, и от нее не спрятаться. Вам нужно разобраться в том, что происходит сейчас, иначе будет только хуже.

Соблазнительно засунуть это под ковер, но вы знаете, что если не выскажетесь сейчас, это может никогда не привлечь того внимания, которого заслуживает.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Смерть.

Конец всегда является началом начала.

Почувствуйте грусть, но не позволяйте этому прекрасному путешествию разрушать вашу энергию. У вас так много всего, чего можно ожидать. Празднуйте!

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Императрица.

Слушайте свое сердце и помните, что, если вы следуете своим убеждениям, все не пойдет не так. Может показаться, что вы заблуждаетесь, но это тесты.

Вы продолжите видеть, насколько разумно следовать тому, что подсказывает вам интуиция.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Звезда.

Ангелы и Вселенная обращаются к вам, чтобы наполнить вашу жизнь мудростью и знаниями.

Они не дают вам возможности скрывать от других то, чему вы научились. Ваш опыт создан для того, чтобы поделиться им со всем миром.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Маг.

У тебя так много талантов и навыков, Рыбы. Трудно решить, над чем вы хотите работать больше всего или превратить в прибыльное хобби.

Сделайте себе одолжение и сосредоточьтесь на том, что вы любите делать. Не стремитесь только к деньгам. Стремитесь к страсти.

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