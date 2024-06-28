В настоящее время в Украине не планируется снижать мобилизационный возраст до 21 года. Основной темой обсуждений сейчас является экономическое бронирование. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Новости. Live" .

"Нет, такого предложения нет. Представители профильного комитета Верховной Рады обсуждают возможность снижения верхнего предела до 50 лет, но предложений по снижению нижнего предела с 25 лет не существует", - отметил Подоляк. Он подчеркнул, что важно не только решать, "кого можно мобилизовать", но и рассматривать вопрос "кто способен финансировать деятельность этих людей".

"Это включает социальные выплаты, заработную плату, обеспечение амуницией. На одного военнослужащего нужно иметь пять человек, уплачивающих налоги. Поэтому экономическое бронирование обоснованно", - добавил советник руководителя Офиса президента.

Подоляк также подчеркнул, что вопрос экономического бронирования сложный и имеет много аспектов, в частности вопросы справедливости.

"На данный момент больше ничего не обсуждается, и планов снижать мобилизационный возраст до 21 года нет", – подытожил он.

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