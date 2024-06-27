Астролог назвали знаки Зодиака, на который больше всего повлияет приближающееся астрологическое событие – разворот Сатурна.

Сатурн – это планета кармы и ответственности. Его разворот состоится уже в ближайшие дни – 29 июля.

«Параллельно с этим масштабным событием Лилит переходит в Весы и останавливается в аккурат напротив Нептуна, тем самым напрягая нептунианские темы», – рассказала астрологиня и автор Telegram-канала Scorpio.

По словам эксперта по прогнозам, эти астрономические события очень повлияют на людей, родившихся под знаками Рыб, Девы, Стрелец и Близнецы.

«Может быть полный упадок сил, и чем вы старше, тем больше ощущается эта временная планетарная дисгармония», – предупредила астролог.

Ответственность, долги, личные границы – все, говорит эксперт, будет пересмотрено.

«Процесс небыстрый – вплоть до 15.11. Но прилетать уже начинает. Пока Сатурн висит и свои дела ставит на паузу. Госинстанции и переоформление в эти дни – туго. Подождите окончание июня», - посоветовала астролог.

Отметим, что астрологи считают Сатурн планетой кармы. Планетой, для которой важны дисциплина и ответственность, руководящая жизненными уроками.

Сатурн – это мужская энергия, которая управляет Козерогом и Водолеем. Астрологи также считают, что Сатурн учит терпению и мудрости, заставляет людей испытывать трудности, чтобы они могли расти именно духовно. Ведь, проходя трудности, сталкиваясь с испытаниями, человек начинает видеть мир и себя в нем с новой стороны.

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