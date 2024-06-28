Если тренды в прошлом году повторятся, то уже в 2024 году украинцы в среднем будут зарабатывать еще больше.

Во втором квартале 2022 года после начала полномасштабной войны наблюдалось снижение средней зарплаты. Однако к третьему кварталу того же года он вырос до уровня 14,6 тыс. грн, что соответствует показателям первого квартала. На графике заметно традиционное статистическое искажение: в четвертом квартале из-за ежегодных премий и выплат бонусов средняя зарплата значительно растет.

Если тренды в прошлом году повторятся, то уже в 2024 году украинцы в среднем будут зарабатывать около 23 тыс. грн. Основная причина такого повышения зарплат состоит в дефиците на рынке труда. Это подтверждается и статистикой зарплат по отраслям. Больше зарплаты выросли в тех сферах, где ощутима нехватка работников: сфера обслуживания, водный транспорт и строительство.

В частности, зарплаты в сфере временного размещения и организации питания (гостинично-ресторанный бизнес, HoReCa) выросли больше (на 44,1%). По данным work.ua, в первом квартале 2024 года в этой области среднее количество открываемых еженедельно вакансий составляло до 4,8 тыс., а количество размещенных резюме также достигало 4,8 тыс.

Если динамика в прошлом году повторится, то уже в 2024 украинцы в среднем будут зарабатывать около 23 тыс. грн. Главная причина повышения зарплат – дефицит на рынке труда. И это можно подтвердить и статистикой зарплат по отраслям. Больше растут зарплаты в тех сферах, которые страдают от нехватки работников: сфера обслуживания, водный транспорт и строительство.

Источник: OBOZ.UA.

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