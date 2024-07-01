В Одесской области более 20 мужчин пытались незаконно пересечь границу с Молдовой.

Более 20 мужчин из Одесской области пытались незаконно пересечь границу с Молдовой. Организаторы незаконной переправы потребовали от каждого более 12 тысяч евро.

Об этом информирует Госпогранслужба Украины.

"Попытки пересечь границу предпринимаются большими группами: на этот раз в Одесской области задержали 24 мужчин", - говорится в сообщении.

Однако, как сообщают в ГНСУ, выполнить свои планы организаторы не смогли, поскольку "путешественники" были подмечены пограничниками.

"Задержанным составлены административные протоколы, а организаторы, чьи имена пока не известны, активно разыскиваются", - отметили в ведомстве.

Ранее Politeka также писала о ситуации, которая произошла во Львове, когда работники ТЦК силой запихнули в бус мужчину. известно, что мужчина сопротивлялся, а свидетели заснимали все на видео. После скандала во Львове на инцидент отреагировали в Львовском областном ТЦК. Там отметили, что этот мужчина военнообязан и приходил в военкомат последний раз девять лет назад.

В ТЦК также подчеркнули, что военнообязанный провоцировал сотрудников на конфликт. Как говорят в ТЦК, военнослужащие не избивали человека. Пытаясь использовать положение, когда прохожая снимала инцидент на видео, мужчина вел себя неадекватно.

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