Ежедневное чтение одной карты Таро для всех знаков зодиака на 29 июня, мы все учимся на собственном опыте — и хорошем, и плохом.

Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 29 июня с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Учитесь по ходу дела с нумерологией вторника — число жизненного пути 22/4, учитель.

Энергия числа 22 помогает нам извлечь худшие уроки, вырасти из них и использовать их для расширения возможностей себя и других.

Ежедневное чтение одной карты Таро по знаку зодиака на 29 июня:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Жезлов.

У тебя хорошая голова на плечах, Овен. Поэтому, когда наступает твоя очередь управлять новой ситуацией, ты весь в идеях, и это немного подавляет и тебя, и других.

Направьте все, что вы хотите принести на стол, таким образом, чтобы это было полезно и добро. Стремитесь быть мотивирующим и вдохновляющим, позволяя людям в вашей жизни быть вашими партнерами, а не вам брать на себя инициативу.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая.

Это был долгий путь для тебя. Ты не понимал, во что ввязываешься, до самого конца, но каким-то образом ты справился.

Даже если вы будете довольны конечным результатом, шансы на то, что вы захотите сделать это снова, невелики. Это одноразовое испытание.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Суд

Ваш разум мчится со скоростью миллион миль в минуту, и это потому, что вы одержимы тем, что считаете правильным – так почему же никто, кроме вас, этого не замечает?

Это может быть то, что вы тот, кто возьмет на себя ответственность за информирование людей о том, что происходит. Это будет нелегко сделать, но вы готовы к работе.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Верховная Жрица

Доверие — это нечто очень ценное для вас.

Вы знаете, что лучше всего, когда человек сначала заслуживает любви, прежде чем вы ее дарите, но вы склонны открыто делиться своими чувствами без страха, потому что знаете, что это того стоит, когда вы позволяете судьбе одаривать вас дарами любви.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Управление капиталом не всегда доставляет удовольствие, но прямо сейчас это необходимо.

Вы хотите покупать хорошие вещи и иметь все роскошные вещи, которые, как вы знаете, вы заслужили, но есть также момент, когда вам нужно скорректировать свое мышление и стать консервативным. По одной вещи за раз, Лев.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Вы достигли перепутья. Итак, вы находитесь посередине, но вы также так близки к новому началу.

Здесь вы можете выбрать, в каком направлении двигаться. У вас есть шанс выбрать, что вы начнете дальше.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая.

Не спешите делать выводы прямо сейчас. Вы думали и наблюдали. И да, это похоже на один путь, но что, если вы ошибаетесь.

В этом сценарии может быть что-то еще. Доверяйте тому, что видите, но помните, что вещам может потребоваться время, чтобы проявить себя.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Вокруг тебя много поддержки, Скорпион. Так что не волнуйтесь, если у вас нет возможности сделать все это самостоятельно.

В конце концов, ты доберешься туда. Все, что тебе нужно сделать, это решить, что ты не сдашься и будешь продолжать работать, пока не дойдешь до конца.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Жезлов, перевернутая

Небольшой незапланированный хаос может показаться неприятным, но без этой проблемы, показывающей, где что-то не так, вы бы не знали, что нужно исправить, не так ли?

Эта ситуация на самом деле является скрытым благословением. Возможно, вы сейчас этого не видите, но есть так много хорошего, что выйдет из того, где вы сейчас находитесь.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая

Вы закончили думать и планировать то, чего хотите. Пришло время начать действовать.

Вам нужно двигаться вперед и не откладывать больше. Нет времени лучше, чем сейчас, чтобы начать видеть, что будущее готовит вам.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Королева Пентаклей

Сейчас вы находитесь в влиятельном положении и можете быть настойчивы, но необходимы любезность и доброта.

Не спешите навязывать свою позицию другим. Посмотрите глазами своего сердца, чтобы решить, что делать дальше.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Паж Мечей

Сплетни всегда доступны, если вам нужно их услышать, но время решает все.

Вероятно, к вам придет сообщение с новостями, которых вы не ожидали. Это может быть хорошим временем для вас, чтобы осознать вещи о себе, своей жизни и других.

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