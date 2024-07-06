Трипсы несут угрозу любым культурам – зерновым, плодово-ягодным, овощным и комнатным, эти вредители отличаются устойчивостью к препаратам, поэтому бороться с ними очень трудно.

Благодаря маленьким размерам трипсы могут оставаться долго незаметными. Кроме того, трипсы хорошо прячутся на нижней части листьев, в бутонах, на нижней части стебля.

«Трипса – это настоящая беда не только для розария, они поражают и такие культуры, как огурцы, баклажаны и т.д.», – говорит садовница и автор блога «Alevtina Lobach», показывая, как и чем проводит обработку.

По ее словам, химические препараты для борьбы с трипсами не действуют на особей на стадии яиц и нимф.

"Поэтому надо обрабатывать каждые 5-7 дней. Также трипс живет в сорняке и очень важно регулярно бороться с сорняком на участке. Важно вовремя распознать врага во избежание последствий", - поделилась советом хозяйка.

Некоторые подписчицы на страницу Алевтины рассказали, что из-за трипса даже перестали приносить в дом букеты.

«Ибо орхидеи очень они тоже любят. Мне, кстати, актера на орхидеях помогла, но пакетик на литр воды разводила», - рассказала хозяйка.

Отметим, что при первых признаках поражения растений трипсами следует немедленно провести обработку инсектицидами. Специалисты советуют выбрать препараты, действующее вещество которых губительно для конкретного вредителя.

Проводить обработки необходимо в наиболее ранние сроки после обнаружения трипсов. Опрыскивать следует не только пораженное растение, но и соседние, ведь существует большая вероятность их заражения.

Еще одно важное правило при борьбе с трипсой – препараты для опрыскивания необходимо чередовать, чтобы вредитель не успел привыкнуть к действующему веществу.

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