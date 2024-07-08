Согласно новому решению Газсети, формат одной из платежек будет изменен.

Компания "Газсети", ответственная за распределение газа среди потребителей, призвала абонентов изменить формат оплаты услуг.

Компания подчеркивает, что печать платежек требует значительных ресурсов, в том числе электроэнергии. Ввиду состояния энергосистемы "Газсети" предлагают отказаться от бумажных счетов для экономии электроресурсов.

Альтернативой бумажным платежкам есть электронный документ, который потребитель может легко оформить онлайн.

Как оформить платежку онлайн Оплату за доставку газа можно осуществить онлайн через личный кабинет на сайте "Газсети".

Для этого нужно:

Войти в личный кабинет и выбрать раздел "История расчетов". Нажать кнопку "Получить счет". При необходимости сохранить квитанцию ​​на своем устройстве.

Также оплату можно произвести через вкладку "Актуальный счет", где отображается информация о текущем платеже.

Обратите внимание! Оплату за доставку газа можно производить заранее, причем платеж необходимо вносить ежемесячно до 20 числа.

Источник: 24tv

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