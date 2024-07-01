Это невероятно сочное и вкусное блюдо из кабачков, рецептом которого поделилась актриса и телеведущая Ольга Сумская, можно приготовить и для семейного ужина, и для гостей.

Особенностью этого блюда из кабачков является то, что в нем нет муки, пишет Politeka.net.

Это подчеркнула и Ольга Сумская, решив поделиться рецептом на своей странице в Facebook.

«Делюсь рецептиком фантастической осенней лазаньи из кабачков! Никакой муки!», - отметила Сумская.

Также актриса подчеркнула, что все очень просто. Итак, ингредиенты нужны следующие: фарш, лук, помидоры, 1-2 шт. кабачков, твердый сыр, масло для жарки, соль и перец по вкусу.

Рецепт блюда из кабачков.

Рецепт блюда из кабачков.

Необходимо взять любой фарш и поджарить его с луком. Добавить туда же помидоры.

Следующий шаг – отдельно поджариваем нарезанный тонкими слайсами кабачок. Теперь смазываем форму для запекания растительным маслом.

Начинаем формировать лазанью. Сначала выкладываем кусочки поджаренного кабачка, затем добавляем слой фарша. Следующий слой – натертый сыр и затем снова кабачки. Снова фарш, а сверху добавляем сыр и помидоры.

Рецепт блюда из кабачков.

Рецепт блюда из кабачков.

Запекаем лазанью из кабачков при 180*20мин. до готовности. Ольга Сумская подчеркнула, что ее супруг Виталий Борисюк был в восторге от таких кабачков.

Напомним, что лазанья – это традиционное блюдо итальянской кухни, которое готовят из слоев теста и начинки и заливают соусом.

Слои начинки могут быть из мясного рагу или фарша, помидоров, шпината, других овощей, сыра и т.д.

Но, как мы видим, вместо теста можно использовать и кабачки.

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