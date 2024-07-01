Особенностью этого блюда из кабачков является то, что в нем нет муки, пишет Politeka.net.
Это подчеркнула и Ольга Сумская, решив поделиться рецептом на своей странице в Facebook.
«Делюсь рецептиком фантастической осенней лазаньи из кабачков! Никакой муки!», - отметила Сумская.
Также актриса подчеркнула, что все очень просто. Итак, ингредиенты нужны следующие: фарш, лук, помидоры, 1-2 шт. кабачков, твердый сыр, масло для жарки, соль и перец по вкусу.
Рецепт блюда из кабачков.
Рецепт блюда из кабачков.
Необходимо взять любой фарш и поджарить его с луком. Добавить туда же помидоры.
Следующий шаг – отдельно поджариваем нарезанный тонкими слайсами кабачок. Теперь смазываем форму для запекания растительным маслом.
Начинаем формировать лазанью. Сначала выкладываем кусочки поджаренного кабачка, затем добавляем слой фарша. Следующий слой – натертый сыр и затем снова кабачки. Снова фарш, а сверху добавляем сыр и помидоры.
Рецепт блюда из кабачков.
Рецепт блюда из кабачков.
Запекаем лазанью из кабачков при 180*20мин. до готовности. Ольга Сумская подчеркнула, что ее супруг Виталий Борисюк был в восторге от таких кабачков.
Напомним, что лазанья – это традиционное блюдо итальянской кухни, которое готовят из слоев теста и начинки и заливают соусом.
Слои начинки могут быть из мясного рагу или фарша, помидоров, шпината, других овощей, сыра и т.д.
Но, как мы видим, вместо теста можно использовать и кабачки.
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