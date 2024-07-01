До конца этого года курс доллара в Украине может вырасти до 41 гривны, а к 2029 году этот показатель поднимется еще до 54,1 гривны.

До конца текущего года курс доллара в Украине вырастет до 41 гривны, а к 2029 году этот показатель поднимется до 54,1 гривны.

Как говорится в отчете МВФ "World Economic Outlook", с 2025 года курс доллара начнет постепенно расти. В 2027 году он превысит отметку в 50 гривен.

Согласно отчету, среднегодовой курс гривны к доллару будет следующим:

2024 год - 41,0 грн/доллар;

2025 год - 45,8 грн/доллар;

2026 год - 48,6 грн/доллар;

2027 год - 50,4 грн/доллар;

2028 год - 52,1 грн/доллар;

2029 год - 54,1 грн/доллар.

По данным портала Минфин, по состоянию на пятницу, 28 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,40 грн при покупке и 40,90 грн при продаже. Наличный курс составляет 40,71 грн (покупка) и 40,80 грн (продажа). Официальный курс Национального банка на этот день составляет 40,53 грн.

Ранее Politeka также писала новые правила общественного транспорта, закон подписан. После начала полномасштабного вторжения России в Украину реформу отложили, но впоследствии идею возобновили, а закон наконец был подписан.

Так, был подписан закон, приравнивающий электронный билет в городском электрическом и автомобильном транспорте к бумажному. Этот документ позволяет использовать е-билет в общественном транспорте по всей стране.

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