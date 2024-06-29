Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать простой, но вкусный семейный десерт.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом приготовления перевернутого пирога с грушами – Тарт Татен. Это простой и изысканный десерт, который идеально подойдет для семейного вечера.

Ингредиенты:

Груша: 1 кг (4 шт.)

Сахар: 30 г

Сливочное масло: 20 г

Корица: по вкусу

Бодян (звездчатый анис): по вкусу

Бездрожжевое слоеное тесто: 500 г

Приготовление:

Очистите груши от кожуры. Удалите сердцевину, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Разрежьте каждую грушу на четыре части.

Нагрейте жаропрочную форму для выпечки. Смазывайте горячую форму сливочным маслом. Выложите на дно формы бодян и корицу.

"Мастер Шеф" Литвинова советует далее, посыпьте сахаром, смешанным с молотой корицей. Разложите четвертинки груш в подготовленной форме. Поставьте груши в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Немного раскатайте слоеное тесто по размеру формы. Накройте запеченные груши тестом.

Обрежьте лишние края теста ножом и немного заверните их внутрь. Сделайте небольшие проколы вилкой по всей площади теста. Выпекайте Тарт Татен при 200 градусах до золотистого цвета – примерно 20-25 минут, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

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