Гороскоп на 30 июня для всех знаков Зодиака, настройтесь на свой внутренний голос и позвольте себе слушать в тихой обстановке.

Овен

21 марта – 19 апреля

Время волноваться о том, что происходит в вашей жизни, прошло — теперь вы можете увидеть то, что действительно доступно вам, там, где это могло быть скрыто раньше. Это может быть работа, которая наконец-то открывается, любовный интерес, дающий понять свои намерения, или даже более четкое понимание того, чего вы хотите от жизни. То, что раньше было просто недостижимо, теперь может быть прямо перед вами — вопрос в том, как вы решите воспользоваться этим моментом.

Телец

20 апреля-20 мая

Это нормально, если вы больше не чувствуете себя таким общительным. Возможно, вы устали посещать каждое новое социально изолированное место в городе или пробовать бесчисленные онлайн-мероприятия, и теперь вы хотите соединиться со своим внутренним «я», чтобы понять свои истинные чувства. Хотя это может быть трудно объяснить окружающим, разумно выделить время на подзарядку, когда ваше тело и разум нуждаются в этом.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Сейчас вам может быть сложно ориентироваться в карьере. День может начаться с неудач на рабочем месте или недопонимания между вами и авторитетным лицом, и лучший курс действий, скорее всего, не будет очевиден. Постарайтесь плыть по течению и используйте свою голову, когда вы принимаете решения на ходу. К счастью, у ваших друзей, вероятно, есть несколько хороших советов и успокаивающих слов, которые помогут вам избавиться от любого остаточного стресса, когда вы выйдете из дома.

Рак

21 июня-22 июля

Будьте готовы к препятствиям на своем жизненном пути сегодня. Ваш обычный маршрут вряд ли будет гладким, что может заставить вас томиться от разочарования, пока вы жаждете двигаться вперед. Эти задержки могут быть метафорическими или буквальными — вы можете столкнуться с застоем в работе или учебе или быть вынужденным сидеть в длинной очереди или пробке. Как бы это ни проявлялось, здоровая доза терпения поможет смягчить боль от необходимости ждать.

Лев

23 июля – 22 августа

Молчание кого-то может заставить вас задуматься о том, что происходит на самом деле. Вы можете обратиться к кому-то сегодня и не получить ответа, но независимо от того, получите ли вы ответ к концу дня, ваша миссия — не впадать в беспокойство. Будьте осторожны, чтобы не попасть в гипотетические худшие сценарии, потому что они, скорее всего, все у вас в голове. Помните, что беспокойства воображаемы, пока не получат подтверждения, так зачем же нагонять на себя этот ненужный страх?

Дева

23 августа – 22 сентября

Отношения и дружба могут быть сложными в данный момент, особенно если на вашем пути встает недопонимание. Вы можете обнаружить, что говорите правильные вещи, но не теми словами, а затем вам приходится отступать, чтобы избежать неприятностей. Сейчас легко и неправильно истолковать, и быть неправильно истолкованным, поэтому, если вам кажется, что сказанное кем-то было странным или нетипичным, скорее всего, вы неправильно его расслышали. Прежде чем раздражаться на кого-то, дайте ему возможность объясниться.

Весы

23 сентября – 22 октября

На вас могли навалиться несколько обязанностей, и они, вероятно, стали настолько тяжелыми, что вы не осознавали, сколько времени отнимает эта работа. Хотя с вашей стороны очень любезно помогать людям, потерявшись в заботе о других, вы можете пренебречь собственной жизнью. Верните баланс, проводя качественное время с тем, кто вам действительно дорог — желательно, чтобы это не истощило вас еще больше, потому что работа без развлечений может привести к выгоранию в долгосрочной перспективе.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Найти мотивацию может быть очень сложно, а сбор энергии для выполнения работы может истощать вдвойне. Даже если вы обычно трудолюбивы, вчерашние события, возможно, истощили вашу выносливость и заставили вас хотеть валяться сегодня весь день. Расслабление может иметь терапевтический эффект, но если вы полностью пренебрегаете своей работой, вы, скорее всего, пожалеете об этом в будущем. Чем скорее вы избавитесь от своих обязанностей, тем скорее вы сможете вздремнуть.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

События, которые пробуждают воспоминания, могут заставить вас почувствовать себя застрявшим в прошлом. Кто-то, кого вы знали раньше, может вернуться в вашу жизнь сегодня, вытаскивая старые мысли. Если вы ностальгируете по прекрасным временам давно минувших дней или держите обиду за негативный опыт прошлого, постарайтесь найти мир с этими воспоминаниями и не зацикливайтесь на них. Это тем более важно, если они мешают вам жить той жизнью, которая у вас есть сейчас.

Козерог

22 декабря – 19 января

Хотя обычно вы можете быть на подъеме, вы можете почувствовать необычайное искушение солгать прямо сейчас. Даже если кажется, что проще рассказать небылицу в пылу момента, ложь, скорее всего, вернется, чтобы укусить вас очень быстро. Кто-то может ответить на ваше заявление вопросом, который потребует от вас знать детали, которые вы не придумали в остальной части своей истории, поэтому придерживайтесь честности, и у вас всегда будет правильный ответ.

Водолей

20 января – 18 февраля

То, что вы считали безопасной ставкой, может оказаться более рискованным, чем вы думали изначально. Возможно, вы возлагали большие надежды на возврат своих инвестиций, но обнаружили, что вы или кто-то другой перепутали некоторые детали и создали сложную ситуацию из-за недостаточной подготовки или понимания. Дорога к стабильности может быть туманной, поэтому двигайтесь медленно, чтобы справиться с поворотами впереди.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Затуманенное чувство самосознания может привести к тому, что вы сейчас недооцениваете или переоцениваете себя. Даже если вы обычно осознаете, как вы производите впечатление, то, что когда-то было явно вашей личностью, сегодня может быть для вас не столь очевидным. Окружающие вас люди, скорее всего, сразу же сообщат вам, где вы ошиблись, и они могут быть не очень мягкими. Постарайтесь, если возможно, не действовать и не конфронтировать с другими, чтобы избежать потенциального смущения или замешательства в отношении вашей реакции.

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