Десять граждан Украины, долго находившиеся в российском плену, уже вернулись домой в Украину.

В СБУ показали первые минуты по возвращении 10 украинских пленных домой. Их обмен прошел 28 июня.

Видео было опубликовано в своем Telegram-канале СБУ. Также появились фото по возвращению наших людей в Киев из российской неволи. На губах людей улыбки, объятия и слезы на глазах, наконец, дома.

В СБУ отметили, что это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца – высокая ценность!", - добавили в СБУ.

Некоторые из возвращенных из плена украинцев попали в застенки России еще до начала полномасштабного вторжения.

Домой вернулись:

Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа – захвачен в Крыму еще в 2021 году;

Елена Пех и Валерий Матюшенко – гражданские, находились в плену с 2017-2018 гг;

Богдан Гелета и Иван Левицкий – священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам;

Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова – гражданские, захваченные на территории Беларуси и лишенные свободы.

Последние новости Украины:

Массовая драка произошла в Одессе, люди в камуфляже набросились на гражданских: в ТЦК сообщили, что произошло

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить