Он пояснил, что его базовый прогноз подразумевает дефицит в энергосистеме примерно на уровне 30-35%.

Зимой украинцев ждут проблемы со светом и долгосрочные отключения электроэнергии. Однако реальные прогнозы следует делать в конце августа. Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко. Так, гендиректор Yasno озвучил прогноз по отключениям света зимой.

"Чтобы сделать прогнозы относительно часов со светом, нам нужно спрогнозировать дефицит. Для этого нужно знать каким будет ожидаемое потребление и какова будет генерация. Сейчас часть энергоблоков АЭС в ремонте. К началу осени они заработают и выработка электроэнергии будет больше, чем сегодня. С другой стороны, идут работы по восстановлению гидроэлектростанций и ТЭС", - отметил он.

По его прогнозам, генерация электроэнергии, вероятно, увеличится. Он пояснил, что его базовый прогноз подразумевает дефицит в энергосистеме примерно на уровне 30-35%. То есть если восстановят критическую инфраструктуру и распределят остатки, то для потребителей может возникнуть дефицит в размере 50%.

Александр Коваленко также назвал свой базовый прогноз – 12 часов и больше без электрического света. Это значит, что зимой украинцы могут иметь электричество даже 5-6 часов в день.

"Может быть хуже, если не восстановят разрушенные мощности и не договорятся об импорте. Может быть лучше, если восстановят все запланированное и температура будет благоприятна", - добавил он.

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