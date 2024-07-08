В Одессе полицейский за деньги помогал бежать за границу мужчинам, военнообязанным.

В Одесской области задержан полицейский, который за деньги организовывал незаконное пересечение границы для военнообязанных мужчин.

Об этом сообщила прокуратура Одесской области 28 июня.

Согласно материалам следствия, работник патрульной полиции одного из районных управлений Одесщины создал преступную схему для нелегального пересечения государственной границы Украины в направлении Молдовы. Он способствовал незаконному выезду мужчин призывного возраста, не имевших на это законных оснований.

Полицейский вместе с сообщником находили желающих и организовывали их пешее перемещение через государственную границу вне официального пункта пропуска на территории Измаильского района. Услуга стоила от 2 до 6 тысяч долларов США за человека.

Правоохранитель был задержан во время передачи через посредника $2 тысяч в рамках контроля за совершением преступления.

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Полицейский отстранен от обязанностей.

Ранее Politeka также писала о ситуации, которая произошла во Львове, когда работники ТЦК силой запихали мужчину в бус. Известно, что мужчина сопротивлялся, а всю эту ситуацию сняли на видео свидетели инцидента. В ТЦК сказали, что мужчина сам провоцировал их на конфликт.

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