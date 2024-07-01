Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 1 июля с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение одной карты Таро для всех знаков зодиака на 1 июля уже здесь.

Следите за тем, чтобы наше внимание было сосредоточено на правильных вещах.

Что это значит для вашего знака зодиака? Читай дальше.

Ежедневное чтение одной карты Таро по знаку зодиака на 1 июля:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутая

Сбросьте розовые очки, Овен. Ситуация начинает проясняться, и теперь, когда вы видите, что перед вами, пути назад нет.

Невинность ушла, и это на самом деле здорово.

Теперь вы можете восстановить контроль над тем, чему позволили запечатлеться в своей жизни. Вместо того, чтобы быть жертвой, вы — уполномоченный человек.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая.

Ты можешь придумать свою жизнь, Телец. Тот факт, что вы справились не так хорошо, как вы думали поначалу, не означает, что проблема будет длиться вечно.

Вам придется снова собраться и отряхнуть пыль с ботинок.

Путь повернул по-другому, и теперь именно вы сделаете разворот и сделаете то, что хотите.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Семерка Мечей

Берегитесь, Близнецы. Хотя вам нравится давать людям кредит доверия, вы знаете, что не всегда следует доверять людям, которые этого не заслуживают.

Когда кто-то набрасывается на вас, он не собирается меняться. Они показывают вам, кто они, и вам следует обратить на это внимание.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Туз Мечей.

Ты должен занять свою позицию, Рак. Сейчас не будет лучшего момента, чтобы сказать, что с тебя достаточно.

Вы любите по-настоящему, когда открываете свое сердце, и как бы прекрасно это ни было, приходит время подвести черту.

Ваш момент настал сейчас, и вам не нужно ждать, чтобы сделать это. Это полезно и для тебя, и для всех остальных, потому что это любовь к себе.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Звезда.

Свет в конце туннеля. Мечта, о которой вы молились, наконец-то сбылась, и теперь проблемы начнут утихать. Признайте это.

Когда вы получаете подарок от Вселенной, это не то, чем можно просто наслаждаться. Отпразднуйте это. Поблагодарить. Ваши благословения.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Что дальше, Дева? Вы доминировали во всех сферах своей жизни, и теперь пришло время сделать что-то новое.

Вы не хотите, чтобы мир прошел мимо вас.

Всегда есть что-то новое, что можно попробовать или что-то новое, что можно открыть. Найдите его.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Четверка Мечей.

Сделайте шаг назад, Весы. Почему спешка? Выполнение движений не означает, что вы должны двигаться вперед на полной скорости весь день. Проведите некоторое время в одиночестве.

Будьте с собой. Есть причина, почему это называется «время для меня». Это для того, чтобы вы могли вернуться к исходной точке и познать себя.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая.

Все происходит по какой-то причине, и чьи-то плохие решения не должны влиять на вас, если только вы сами этого не позволите.

Трудности — явный признак того, что пора двигаться дальше по жизни. Возможно, вы не знаете всех причин, но действительно ли вам это нужно?

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Мечей, перевернутая.

Ты выживший, Стрелец. Вы пережили так много в этом и прошлом году, что трудно представить, как вы смогли это пережить.

Кто бы мог подумать, что вы зайдете так далеко?

Нет ничего, что вы не могли бы сделать, и все будет становиться только лучше.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Паж Кубков, перевернутая

Вы хотите услышать правду, но иногда получаете плохие новости. Даже если вы хотите, чтобы все было лучше, это то, что есть, и вы должны это принять.

Вы не можете изменить прошлое и не можете повлиять на будущее. Вам просто нужно найти способ исследовать, что вы чувствуете по поводу ситуации.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая.

Если ты не хочешь что-то делать, то так и скажи, Водолей. Нелегко подвести кого-то, особенно если ты знаешь, что он напрасно надеялся.

Но если вы живете в своей истине, вы освобождаете место для всего, что Вселенная запланировала для вас обоих.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Колесница.

Выбирайте большую дорогу. Вас ждет множество удивительных вещей, которые, как вы знаете, ждут вас, и вы так близки к золоту.

Даже если в глубине души вы хотите все бросить, не сдавайтесь.

Если вы это сделаете, вы будете чувствовать, что вы подвели себя. Держитесь. Дайте этим отношениям еще один шанс.

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