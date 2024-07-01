В сети появилось видео, где полиция задерживает одного из болельщиков во время футбольного матча в Николаеве. Время и конкретный матч, в ходе которого происходят события, не уточняются.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал "Правдивый Николаев" , видно, как трое правоохранителей пытаются задержать сидящего на трибунах мужчину. На стадионе присутствуют представители ТЦК.

В подписи к видео указано, что это "задержание футболиста", хотя мужчина, подозреваемый в уклонении от мобилизации, был одет в обычную, "гражданскую" одежду. Чем все закончилось, пока неизвестно.

Ранее Politeka также писала о задержании работниками ТЦК мужчины во Львове. Там они насильно затолкали его в попавший на видео бус, который сняли прохожие. После скандала во Львове на инцидент отреагировали во Львовском областном ТЦК. Там отметили, что мужчина не являлся в военкомат в течение девяти лет, а также – что он сам провоцировал конфликт.

Военнослужащие отмечают, что не избивали человека. Все дело в том, что пытаясь использовать положение, когда прохожая снимала инцидент на видео, мужчина вел себя неадекватно. Наконец, военнообязанному гражданину выписали повестку, после чего отпустили.

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