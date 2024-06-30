Маринованные кабачки – отличная закуска, которая очень просто готовится, а по рецепту от звезды "Мастер Шеф" Елизаветы Глинской они всегда получаются идеальными.

Елизавета Глинская, которая была победительницей второго сезона, а затем судьей шоу "Мастер Шеф", поделилась рецептом хрустящих маринованных кабачков с перчинкой.

Кабачки для этого рецепта следует выбирать молодые, тогда они получатся максимально вкусными. Чтобы приготовить маринованные кабачки с перцем чили "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

кабачки - 3 шт.

соль – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

уксус 9% – 1,5 ст.л.

чеснок – 2 зуб.

растительное масло – 3,5 ст.л.

петрушка – по желанию

перец чили – по вкусу

Чистить кабачки от кожуры не нужно, просто моем и просушиваем их. Далее "Мастер Шеф" Елизавета Глинская с помощью экономки нарезает кабачки на тоненькие полоски.

"Кабачок, когда такая полоска, он промаринуется буквально за два часа. А вообще можете нарезать кружками, полукружками, но тогда он мариноваться будет, скажем, уже 5-7 часов. То есть я таким образом ускоряю процесс", - пояснила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

Нарезанные кабачки солим и оставляем на 15 минут, чтобы они выпустили лишний сок.

Для маринада смешиваем уксус с растительным маслом и сахаром, добавляем измельченный чеснок, мелко нарезанную петрушку и перемешиваем. С кабачков сливаем излишнюю жидкость, заливаем их маринадом и перемешиваем.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская накрывает миску с кабачками пищевой пленкой и отправляет на 2-3 часа в холодильник, этого достаточно, чтобы кабачки хорошо промариновались.

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