Елизавета Глинская, которая была победительницей второго сезона, а затем судьей шоу "Мастер Шеф", поделилась рецептом хрустящих маринованных кабачков с перчинкой.
Кабачки для этого рецепта следует выбирать молодые, тогда они получатся максимально вкусными. Чтобы приготовить маринованные кабачки с перцем чили "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- кабачки - 3 шт.
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- уксус 9% – 1,5 ст.л.
- чеснок – 2 зуб.
- растительное масло – 3,5 ст.л.
- петрушка – по желанию
- перец чили – по вкусу
Чистить кабачки от кожуры не нужно, просто моем и просушиваем их. Далее "Мастер Шеф" Елизавета Глинская с помощью экономки нарезает кабачки на тоненькие полоски.
"Кабачок, когда такая полоска, он промаринуется буквально за два часа. А вообще можете нарезать кружками, полукружками, но тогда он мариноваться будет, скажем, уже 5-7 часов. То есть я таким образом ускоряю процесс", - пояснила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
Нарезанные кабачки солим и оставляем на 15 минут, чтобы они выпустили лишний сок.
Для маринада смешиваем уксус с растительным маслом и сахаром, добавляем измельченный чеснок, мелко нарезанную петрушку и перемешиваем. С кабачков сливаем излишнюю жидкость, заливаем их маринадом и перемешиваем.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская накрывает миску с кабачками пищевой пленкой и отправляет на 2-3 часа в холодильник, этого достаточно, чтобы кабачки хорошо промариновались.
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