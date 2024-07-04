Победительница второго сезона и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусные тоненькие блины из кабачка.

Такие блины полезнее обычных, их можно начинять разными начинками – сыром, мясом, овощами, рыбой – и это идеальный вариант для завтрака, перекуса и не только.

Чтобы приготовить тоненькие кабачковые блины, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

кабачок – 1 шт. (примерно 300 г)

яйца – 4 шт.

кефир (жирностью 2,5-4%) – 400 г

масло сливочное – 50 г

укроп – по желанию

мука – 200 г

соль – по вкусу (примерно 2-3 г)

сода – 3 г

Готовятся кабачковые блины так же просто, как и обычные. Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская натирает кабачок на мелкой терке и выжимает из него лишний сок.

Тертый кабачок смешиваем с яйцами и кефиром. После этого добавляем муку с солью и перебиваем смесь погружным блендером до однородности.

Добавляем измельченный укроп и снова перебиваем тесто блендером. В конце "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет соду, перемешивает – и тесто для кабачковых блинов готово.

Жарим блины, как обычно, на разогретой антипригарной сковороде на среднем огне, наливая тесто половником. Перед первым блином "Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует немного смазать сковороду растительным или сливочным маслом, дальше это делать больше не надо.

Кабачковые блины жарим до аппетитной золотистости с обеих сторон, а готовые блины немного смазываем растопленным сливочным маслом, чтобы они были еще более нежными и ароматными.

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