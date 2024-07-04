Паштет чаще готовят из печени, но из куриных сердечек он тоже получается невероятно вкусным, полезным и нежным, а готовится очень просто.

Кулинарная блогерка Юлия Микулич поделилась рецептом нежного паштета из куриных сердечек, который станет идеальным дополнением к завтраку или перекусом.

"Это очень вкусно! Особенно на греночку да еще с маринованным огурчиком - просто белиссимо", - советует кулинар.

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Для приготовления нежного паштета из куриных сердечек нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриные сердечки – 600 г (очищенные)

лук – 160 г

морковь – 150 г

сливочное масло – 50 г

соль, черный и красный перец – по вкусу

любимые специи – по желанию

Сначала нужно зачистить сердечки: разрезаем их, очищаем от сгустков, обрезаем сосуды и хорошо промываем. Очищенные сердечки, заливаем водой, ставим на плиту и варим до готовности – на это уйдет примерно 45-60 минут.

Лук нарезаем кубиками. Морковь либо натираем на терке, либо также нарезаем на небольшие кусочки.

На разогретой сковороде с растительным маслом начинаем обжаривать лук. Далее добавляем морковь и жарим овощи вместе до мягкости, можно под крышкой. К готовому лучку с морковью добавляем сливочное масло и перемешиваем.

Вареные сердечки смешиваем с обжаренными овощами, добавляем соль, перец и любимые специи по вкусу, перебиваем все блендером до однородности – и паштет из куриных сердечек готов.

Паштет из куриных сердечек вкусно есть и сразу теплым, но обычно его рекомендуют перед употреблением охладить. Храним паштет в плотно закрытой емкости.

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