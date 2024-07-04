Кулинарная блогерка Юлия Микулич поделилась рецептом нежного паштета из куриных сердечек, который станет идеальным дополнением к завтраку или перекусом.
"Это очень вкусно! Особенно на греночку да еще с маринованным огурчиком - просто белиссимо", - советует кулинар.
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Для приготовления нежного паштета из куриных сердечек нам понадобятся следующие ингредиенты:
- куриные сердечки – 600 г (очищенные)
- лук – 160 г
- морковь – 150 г
- сливочное масло – 50 г
- соль, черный и красный перец – по вкусу
- любимые специи – по желанию
Сначала нужно зачистить сердечки: разрезаем их, очищаем от сгустков, обрезаем сосуды и хорошо промываем. Очищенные сердечки, заливаем водой, ставим на плиту и варим до готовности – на это уйдет примерно 45-60 минут.
Лук нарезаем кубиками. Морковь либо натираем на терке, либо также нарезаем на небольшие кусочки.
На разогретой сковороде с растительным маслом начинаем обжаривать лук. Далее добавляем морковь и жарим овощи вместе до мягкости, можно под крышкой. К готовому лучку с морковью добавляем сливочное масло и перемешиваем.
Вареные сердечки смешиваем с обжаренными овощами, добавляем соль, перец и любимые специи по вкусу, перебиваем все блендером до однородности – и паштет из куриных сердечек готов.
Паштет из куриных сердечек вкусно есть и сразу теплым, но обычно его рекомендуют перед употреблением охладить. Храним паштет в плотно закрытой емкости.
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