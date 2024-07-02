Если вы любите творожные запеканки, то от этого рецепта вы будете в восторге – здесь есть и ароматная творожная масса, и маковая начинка, и нежное тесто.

В этот раз у себя в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить сыромак – творожную запеканку с тонким слоем теста и маковой начинкой.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 150 г

масло сливочное – 100 г

сахар – 30 г

яичный желток – 1 шт.

вода – 1 ст.л.

Для маковой прослойки берем:

мак - 250 г

яйца – 2 шт. + 1 белок

сахар – 50 г

мед - 80 г

сливочное масло – 30 г

орехи или сухофрукты по желанию – 100 г

Для творожной прослойки просто блендером перебиваем до однородности:

творог – 500 г

яйца – 2 шт.

сахар – 80 г

ваниль

можно добавить цедру

Чтобы приготовить тесто, просто смешиваем все ингредиенты. Готовое тесто заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник, пока готовим маковую начинку.

Мак промываем и ставим вариться. Если он очень грязный, еще раз сливаем воду. Варим примерно 30 минут, а затем хорошо отцеживаем мак, чтобы он был сухим.

К маку добавляем сахар, мед, сливочное масло и перебиваем блендером. После этого добавляем яйца, измельченные орешки, сухофрукты и перемешиваем до однородности.

В форму для запекания, застеленную пергаментом, на дно выкладываем тесто, затем маковую начинку.

"Посмотрите, как она выглядит на видео. Если у Вас более жидкая, то подпечь тесто с маком примерно 15 минут и только тогда выкладывайте творожную прослойку", - пояснила шеф-повар.

Если маковая начинка густая, сразу выкладываем творожную массу и отправляем сыромак в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час. Готовой запеканке даем остыть и можно наслаждаться.

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