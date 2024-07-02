В этот раз у себя в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить сыромак – творожную запеканку с тонким слоем теста и маковой начинкой.
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука – 150 г
- масло сливочное – 100 г
- сахар – 30 г
- яичный желток – 1 шт.
- вода – 1 ст.л.
Для маковой прослойки берем:
- мак - 250 г
- яйца – 2 шт. + 1 белок
- сахар – 50 г
- мед - 80 г
- сливочное масло – 30 г
- орехи или сухофрукты по желанию – 100 г
Для творожной прослойки просто блендером перебиваем до однородности:
- творог – 500 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 80 г
- ваниль
- можно добавить цедру
Чтобы приготовить тесто, просто смешиваем все ингредиенты. Готовое тесто заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник, пока готовим маковую начинку.
Мак промываем и ставим вариться. Если он очень грязный, еще раз сливаем воду. Варим примерно 30 минут, а затем хорошо отцеживаем мак, чтобы он был сухим.
К маку добавляем сахар, мед, сливочное масло и перебиваем блендером. После этого добавляем яйца, измельченные орешки, сухофрукты и перемешиваем до однородности.
В форму для запекания, застеленную пергаментом, на дно выкладываем тесто, затем маковую начинку.
"Посмотрите, как она выглядит на видео. Если у Вас более жидкая, то подпечь тесто с маком примерно 15 минут и только тогда выкладывайте творожную прослойку", - пояснила шеф-повар.
Если маковая начинка густая, сразу выкладываем творожную массу и отправляем сыромак в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час. Готовой запеканке даем остыть и можно наслаждаться.
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