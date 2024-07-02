Гречаники можно готовить вместо обычных котлет, это доступное и невероятно вкусное украинское блюдо, в котором соединились гарнир и мясо.

Кулинарный блогер Алекс Миль показал, как приготовить вкусные и сочные гречаники в томатном соусе, которые станут идеальным вариантом для обеда или перекуса.

Для приготовления гречаников нам понадобится:

фарш (куриный или другой) – 700 г

гречка – примерно 225 г сухой или 650 г вареной

лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

панировочные сухари - 50 г

соль, перец, сушеный чеснок - по вкусу

растительное масло для жарки – 20 г

Для томатного соуса:

томатный сок – 500 г (можно заменить на томатную пасту, разведенную теплой водой)

лук – 150 г

томатная паста - 2 ст.л.

соль, черный перец и острый перец – по вкусу

зелень – для подачи

Смешиваем мясной фарш, вареную гречку, натертый лук, панировочные сухари, добавляем соль, перец, сушеный чеснок, выбиваем яйца и перемешиваем все до однородной консистенции. Формируем котлетки-гречаники среднего размера.

В большую кастрюлю наливаем растительное масло, разогреваем и обжариваем на нем гречаники по две-три минуты с каждой стороны для аппетитной золотистой корочки, а затем перекладываем их на тарелку.

В той же кастрюле готовим соус. Сначала обжариваем нарезанный кубиком лук в течение 3 минут. После этого вливаем к луку томатный сок, добавляем соль и перец – это сочетание сделает соус очень вкусным.

Когда соус начнет кипеть, выкладываем в кастрюлю гречаники и готовим их под крышкой примерно 15 минут. В конце добавляем мелко нарезанную зелень, перемешиваем – и наши гречаники в томатном соусе готовы.

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