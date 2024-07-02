Кулинарный блогер Алекс Миль показал, как приготовить вкусные и сочные гречаники в томатном соусе, которые станут идеальным вариантом для обеда или перекуса.
Для приготовления гречаников нам понадобится:
- фарш (куриный или другой) – 700 г
- гречка – примерно 225 г сухой или 650 г вареной
- лук – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- панировочные сухари - 50 г
- соль, перец, сушеный чеснок - по вкусу
- растительное масло для жарки – 20 г
Для томатного соуса:
- томатный сок – 500 г (можно заменить на томатную пасту, разведенную теплой водой)
- лук – 150 г
- томатная паста - 2 ст.л.
- соль, черный перец и острый перец – по вкусу
- зелень – для подачи
Смешиваем мясной фарш, вареную гречку, натертый лук, панировочные сухари, добавляем соль, перец, сушеный чеснок, выбиваем яйца и перемешиваем все до однородной консистенции. Формируем котлетки-гречаники среднего размера.
В большую кастрюлю наливаем растительное масло, разогреваем и обжариваем на нем гречаники по две-три минуты с каждой стороны для аппетитной золотистой корочки, а затем перекладываем их на тарелку.
В той же кастрюле готовим соус. Сначала обжариваем нарезанный кубиком лук в течение 3 минут. После этого вливаем к луку томатный сок, добавляем соль и перец – это сочетание сделает соус очень вкусным.
Когда соус начнет кипеть, выкладываем в кастрюлю гречаники и готовим их под крышкой примерно 15 минут. В конце добавляем мелко нарезанную зелень, перемешиваем – и наши гречаники в томатном соусе готовы.
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