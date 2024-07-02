Уже в ближайшее время народные депутаты могут рассмотреть законопроэкт и в Украине появятся новые штрафы.

В Украине может быть введен новый штраф за превышение допустимого уровня шума транспортными средствами, что особенно актуально для мотоциклистов. Планируется установить размер штрафа на уровне 17000 гривен. За повторное нарушение сумма штрафа вырастет до 34 000 гривен.

Соответствующий законопроект №9564 представлен в Верховную Раду.

В повестку дня парламент этот документ был включен в начале февраля. Уже в ближайшее время народные депутаты могут его рассмотреть.

В пояснительной записке к документу указано, что введение штрафа необходимо из-за того, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, значительно увеличивающее шум от работы двигателя. Это:

нарушает тишину и покой граждан;

вызывает недовольство в обществе.

Ситуация усугубляется тем, что во время военного состояния такие шумовые звуки похожи на звуки враждебных беспилотных летательных аппаратов. Это создает представление об авиационной и ракетной опасности, отвлекая Вооруженные Силы и правоохранителей.

Согласно законопроекту, за нарушение правил шумового режима предусмотрены штрафы и возможное лишение водительских прав. В частности:

за первое нарушение – штраф в размере 17 000 грн;

за повторное нарушение – штраф в размере 34 000 грн и лишение права управления транспортным средством сроком от 3 до 6 месяцев.

Впрочем, законопроект также предусматривает возможность ограничиться только штрафом за повторное нарушение без лишения права управления.

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