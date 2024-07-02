В Украине штраф за прослушивание российской музыки в общественных местах составляет 70 грн. Однако планируется его значительное повышение. Законопроект предусматривает повышение ответственности за такие нарушения, чтобы укрепить национальную безопасность и снизить влияние государства-агрессора на украинское общество.

Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в ст. 155 Кодекса Украины".

Контроль за исполнением нового закона возложен на руководителей заведений торговли, общественного питания и сферы услуг. Они несут ответственность за то, чтобы российская музыка не звучала в их заведениях. Штрафы будут налагаться именно на руководителей заведений, а не на отдельных граждан.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона №9547, предусматривающий повышение ответственности за нарушение законодательства по ограничению публичного использования музыкального продукта государства-агрессора. Законопроект предлагает штрафы за публичное исполнение, показ, демонстрацию и трансляцию в торговых заведениях, общепите и сфере услуг музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов и других произведений на русском языке.

Штрафы за нарушение этого закона предлагаются в размере от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 5 100 до 8 500 грн. За повторное нарушение в течение года штраф составит от 17000 до 25500 грн. Такие суммы должны стимулировать владельцев заведений более тщательно контролировать, какую музыку они используют в своих помещениях.

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