С ростом дефицита промышленные предприятия будут работать с меньшей мощностью, а потребители будут сталкиваться с плановыми отключениями света.

Веерные отключения электроэнергии в Украине для промышленных и бытовых потребителей стали следствием энергетического террора со стороны России. Когда исчезнут отключения света в Украине, прогноз был сделан в МВФ.

Так, согласно отчету Международного валютного фонда, ситуация стабилизируется к 2026 году.

Эксперты прогнозируют, что в текущем году украинцы будут испытывать дефицит электроэнергии на уровне 10% в среднем по стране. При пиковых нагрузках этот дефицит может возрасти до 30%, но не больше.

С ростом дефицита промышленные предприятия будут работать с меньшей мощностью, а потребители будут сталкиваться с плановыми отключениями света, особенно зимой. Ситуацию могут усугубить новые российские обстрелы энергетической инфраструктуры.

По прогнозам МВФ, в следующем году дефицит электроэнергии в Украине сохранится, но его масштабы будут меньше по сравнению с прошлым годом.

В то же время, стоимость электроэнергии для украинцев может вырасти на 60%, что положительно повлияет на доходы энергокомпаний и позволит улучшить ситуацию со снабжением. Специалисты МВФ уверены, что через два года дефицит электроэнергии исчезнет, ​​а веерные отключения будут упразднены, что станет важным шагом к стабилизации энергетической системы Украины.

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