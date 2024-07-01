Каждая квартира в Украине должна закупить энергооборудование на 3-4 тысячи долларов - такое предложение шокировало украинцев.

Каждая квартира в Украине должна будет потратить $3-4 тысяч на закупку энергооборудования, поскольку десятилетиями тарифы на электроэнергию не покрывали ее реальной стоимости. Эти средства необходимо инвестировать в новую систему энергоснабжения, чтобы обеспечить стабильную поставку электроэнергии.

Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк. Его заявление возмутило украинцев.

"То, что вы недоплачивали за электроэнергию все прошлые годы – считайте, что вы сдавали деньги в банке и теперь их нужно залпом заплатить за новую систему энергоснабжения. Я знаю, что их нет, но вы их проели", – отметил Павлюк.

По его словам, в Украине десятилетиями устанавливали тариф на электроэнергию, не покрывавший ее реальную стоимость. Это привело к накоплению проблем в энергетическом секторе, требующих срочного решения. Теперь необходимо осуществить значительные инвестиции в энергетическую инфраструктуру, чтобы обеспечить стабильные поставки электроэнергии и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

В комментариях украинцы напомнили, что государство должно помогать и заботиться о своих гражданах, как это написано в Конституции.

"Дайте минимальную зарплату такую ​​как в Германии, Франции, Швейцарии и мы будем за коммунальные платить по цене европейских цен", "Должны!! А когда уж государство вспомнит статью Конституции о том, что есть благосостояние своего народа обеспечивать?".

Часть украинцев уверена, что олигархи воровали и воруют миллиарды, и именно они должны доплачивать, а не простые украинцы с мизерными зарплатами.

"Такие деятели, сами разворовали энергетику, вместо модернизировать и обновлять, а украинский народ получается проел", "То, что вы не доплачивали... десятилетия нам зарплаты также в таком случае придется возвращать", "Вы с*ки воровали миллиардами это кто будет доплачивать...? Все олигархи доевшие государство?", "То не мы и их проели, то вы их украли", "Всю жизнь они воровали, а теперь мы им должны".

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