Салат из кабачков на зиму по этому особому рецепту получится очень вкусным, острым и одновременно сладковатым и хрустящим.

Такой салат из кабачков на зиму остается хрустящим благодаря секрету, которым поделилась фудблогер и автор страницы с рецептами «Еда с ароматом Украины».

И для приготовления такой закуски из кабачков понадобятся такие ингредиенты: 2 кг кабачков, 1 болгарский перец, 1 яблоко, 1 луковица, 2 перца Чили, 1 морковка, 1 головка чеснока, 200 г сахара, 100 г уксуса, 70 г томатной пасты, 50 г соли.

«Хотя и кажется, что часа может быть много, но наши кабачки останутся хрустящими за счет того, что уксус мы добавляем в самом начале варки», - отметила кулинар.

Салат из кабачков на зиму.

Кабачки для закуски нарезаем брусочками.

«Если кабачки старые – уберите косточки», – посоветовала хозяйка.

Отдельно в блендере или мясорубке необходимо измельчить яблоко, морковь, лук, перец Чили, чеснок.

Следующий шаг в приготовлении салата из кабачков на зиму – необходимо все смешать с кабачками, добавить соль, уксус, томатную пасту и сахар. Накрыть крышкой и поставить на плиту.

Салат из кабачков на зиму.

Варить салат из кабачков на зиму нужно один час.

«Через час разлить по банкам и закрутить. Первые минуты в кабачках будет мало сока, после кабачки дадут сок и будет достаточно», - отметила фудблогерк.

Этот рецепт кабачков на зиму понравился многим подписчикам на страницу кулинара. Хозяйки рассказывают, что закуска действительно очень вкусная.

«Это бомба!»,

«Вкуснятина!»,

«Закатала по вашему рецепту, вкусно и быстро».

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