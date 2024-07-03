Такой салат из кабачков на зиму остается хрустящим благодаря секрету, которым поделилась фудблогер и автор страницы с рецептами «Еда с ароматом Украины».
И для приготовления такой закуски из кабачков понадобятся такие ингредиенты: 2 кг кабачков, 1 болгарский перец, 1 яблоко, 1 луковица, 2 перца Чили, 1 морковка, 1 головка чеснока, 200 г сахара, 100 г уксуса, 70 г томатной пасты, 50 г соли.
«Хотя и кажется, что часа может быть много, но наши кабачки останутся хрустящими за счет того, что уксус мы добавляем в самом начале варки», - отметила кулинар.
Салат из кабачков на зиму.
Кабачки для закуски нарезаем брусочками.
«Если кабачки старые – уберите косточки», – посоветовала хозяйка.
Отдельно в блендере или мясорубке необходимо измельчить яблоко, морковь, лук, перец Чили, чеснок.
Следующий шаг в приготовлении салата из кабачков на зиму – необходимо все смешать с кабачками, добавить соль, уксус, томатную пасту и сахар. Накрыть крышкой и поставить на плиту.
Салат из кабачков на зиму.
Варить салат из кабачков на зиму нужно один час.
«Через час разлить по банкам и закрутить. Первые минуты в кабачках будет мало сока, после кабачки дадут сок и будет достаточно», - отметила фудблогерк.
Этот рецепт кабачков на зиму понравился многим подписчикам на страницу кулинара. Хозяйки рассказывают, что закуска действительно очень вкусная.
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«Вкуснятина!»,
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