С 16 июля в Украине вступают в силу новые меры против уклоняющихся от военной службы мужчин. Среди них будут блокировка счетов, изъятие имущества и принудительная доставка в ТЦК.
За эти действия несут ответственность не только уклоняющиеся от призыва граждане, но и работодатели, нарушающие законодательство.
До 16 июля граждане Украины, состоящие на военном учете, должны обновить свои личные данные, в частности:
- адрес проживания;
- контактные номера;
- электронной почты.
Мужчинам, которые не обновят свои военно-учетные данные, будут посылаться повестки по последнему известному адресу, а заочно могут быть выписаны штрафы. В случае уклонения от призыва могут применяться такие меры, как блокирование счетов, изъятие имущества, принудительная доставка в ТЦК, а также ограничение прав на управление транспортными средствами.
Новый законопроект о мобилизации определяет, какие категории граждан Украины могут быть исключены из обязательства приходить в ТЦК. Это касается шести категорий украинцев:
- Лица, младше 18 лет или старше 60 лет.
- Лица, исключенные из военного учета.
- Лица, признанные непригодными к военной службе решением ВЛК.
- Не военнообязанные женщины.
- Военнослужащие.
- Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не являющиеся гражданами Украины.
Граждане, находящиеся за границей, должны были отправить актуальные данные по электронной почте или через официальный сайт ТЦК.
Источник: Судово-юридична газета.
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