Есть только шесть категорий лиц, которые могут быть исключены из военного учета и не приходить в ТЦК.

С 16 июля в Украине вступают в силу новые меры против уклоняющихся от военной службы мужчин. Среди них будут блокировка счетов, изъятие имущества и принудительная доставка в ТЦК.

За эти действия несут ответственность не только уклоняющиеся от призыва граждане, но и работодатели, нарушающие законодательство.

До 16 июля граждане Украины, состоящие на военном учете, должны обновить свои личные данные, в частности:

адрес проживания;

контактные номера;

электронной почты.

Мужчинам, которые не обновят свои военно-учетные данные, будут посылаться повестки по последнему известному адресу, а заочно могут быть выписаны штрафы. В случае уклонения от призыва могут применяться такие меры, как блокирование счетов, изъятие имущества, принудительная доставка в ТЦК, а также ограничение прав на управление транспортными средствами.

Новый законопроект о мобилизации определяет, какие категории граждан Украины могут быть исключены из обязательства приходить в ТЦК. Это касается шести категорий украинцев:

Лица, младше 18 лет или старше 60 лет. Лица, исключенные из военного учета. Лица, признанные непригодными к военной службе решением ВЛК. Не военнообязанные женщины. Военнослужащие. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не являющиеся гражданами Украины.

Граждане, находящиеся за границей, должны были отправить актуальные данные по электронной почте или через официальный сайт ТЦК.

Источник: Судово-юридична газета.

Последние новости Украины:

Напомним, военнообязанных женщин ждут штрафы, детали.

Как писала Politeka, в Раде предложили по-новому преследовать уклонистов.

Также Politeka сообщала, в сети разлетелось новое скандальное видео с мобилизацией.