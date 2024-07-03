По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго", в настоящее время наблюдается одновременное наступление четырех факторов, оказывающих значительное влияние на ситуацию в энергосистеме.

В последние дни ситуация с отключением электроэнергии стала чрезвычайно критичной: в регионах электричество выключают уже трижды в день на четыре часа. Укрэнерго рассказало о причинах дефицита электроэнергии и перспективах улучшения ситуации.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в настоящее время наблюдается одновременное наступление четырех факторов, значительно влияющих на ситуацию в энергосистеме Украины:

Во-первых, продолжаются обстрелы, создающие нестабильность в работе энергосетей.

Во-вторых, жара приводит к увеличенному потреблению электроэнергии в Украине.

В-третьих, увеличенное потребление также зафиксировано в соседних европейских странах, что ограничивает возможность экспорта электроэнергии в Украину.

В-четвертых, летняя ремонтная кампания на большом количестве электростанций дополнительно усложняет ситуацию с энергообеспечением.

Эта ремонтная кампания нужна для того, чтобы украинцы зимой имели максимум возможной доступной мощности электростанций, в том числе атомных.

По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в августе предполагается завершение ремонтов на определенных атомных энергоблоках, что приведет к увеличению доступной энергетической мощности.

"С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет более умеренное потребление. Рассчитываем, что в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов и должно быть немного легче", - заявил Кудрицкий.

Источник: Українська правда.

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