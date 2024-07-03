Заявления на разовую денежную выплату принимаются до 1 августа текущего года – в случае отсутствия возможности подачи к этой дате, это можно сделать до 1 октября.

Некоторые категории граждан Украины получат единовременную денежную выплату к празднованию Дня Независимости Украины. Как сообщается, в частности это касается пенсионеров. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что процедура выплаты остается неизменной по сравнению с 2023 годом:

Пенсионерам, имеющим право на получение, денежная помощь будет автоматически выплачена в августе вместе с пенсией, без необходимости подавать дополнительные заявления.

Средства для ветеранов войны, не являющиеся пенсионерами, но находящиеся на службе или работающие, будут перечислены на небюджетные счета воинских частей, учреждений или организаций по их заявкам, включая через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Лица, имеющие право на получение выплаты, но не являющиеся пенсионерами и не состоящие на службе или не работающие, должны подать заявление любой формы в Пенсионный фонд. Денежная помощь будет перечислена на текущий счет уполномоченного банка по месту жительства этих лиц.

Заявление на разовую денежную выплату для пенсионеров принимается до 1 августа текущего года. Есть также другой шанс для тех, кто не успел подать заявление до 1 августа. Да, в случае отсутствия возможности подачи к этой дате, это можно сделать до 1 октября 2024 года.

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