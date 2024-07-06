Рецепт этого завтрака может стать одним из любимых – вкусный, быстрый, ароматный и питательный, он понравится и привередливым взрослым, и капризным детям.

На рецептах быстрых завтраков знается и финалистка проекта «Мастер Шеф» и мама четырех деток Ольга Рябенко.

Также Ольга внимательно следит за предпочтениями подписчиков на ее страницу в Инстаграм и, в частности, заметила, что особой популярностью пользуются рецепты из лаваша.

«Поэтому подготовила еще один вариант вкусного и быстрого завтрака», - отмечала финалистка «Мастер Шеф».

Итак, для приготовления сосисок в лаваше на завтрак за 5 минут требуются следующие ингредиенты: лаваш, сосиски, сыр моцарелла, плавленый сыр, яйца 1-2 шт, паприка, сушеная петрушка, соль и масло для жарки.

Рецепт сосисок в лаваше на завтрак.

Лаваш звезда Мастер Шеф разложила на столе и порезала на прямоугольники. На каждый кусочек лаваша Ольга Рябенко выложила сосиску, кусочек плавленого сыра и добавила потертый сыр моцарелла. Заворачивая лаваш, смазываем краешки водой, чтобы их слепить.

В миску вбиваем яйца, добавляем паприку, петрушку и соль. Перемешиваем венчиком и погружаем каждый лаваш с сосиской в ​​яичную смесь.

Рецепт сосисок в лаваше на завтрак.

Последний шаг – жарим сосиску в лаваше на сковороде.

Рецепт такого завтрака привел в восторг многих подписчиц на страницу Ольги. Он ведь и вкусный, и быстрый в приготовлении.

«Как раз то, что нужно – вкусно, интересно, быстро»,

«Выглядит вкусно, обязательно попробую такой рецепт. И просто и быстро»,

«То, что нужно!»,

«Спасибо за идею!»,

«Просто и вкусно!» .

Рецепт сосисок в лаваше на завтрак.

Отметим, что для того чтобы выбрать качественные сосиски, необходимо посмотреть на их состав. В идеале сосиски должны содержать такой состав: мясо, сало, сахар, соль, специи плюс нитрит натрия (Е 250) в умеренном количестве.

В сосисках высшего сорта мясного сырья должно быть сто процентов, а в продукте первого сорта — семьдесят.

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