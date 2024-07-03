До октября этого года можно подать заявки на получение пособия, которое будет выплачено до празднования 24 августа. Механизм выплаты остается по-прежнему, как подтверждено в Пенсионном фонде Украины.

До 24 августа некоторые категории украинцев получат денежную помощь к празднованию Дня Независимости. Некоторым лицам необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением, а другим оно будет автоматически выплачено. Механизм выплаты отвечает законам Украины, в частности, "О статусе ветеранов войны" и "О жертвах нацистских преследований", и остается таким же, как в 2023 году, отметили в ПФУ.

На вебпортале сообщено, что эти выплаты будут произведены в августе вместе с пенсиями для тех, кто имеет на них право. В то же время ветеранам войны, находящимся на службе или работающим, и не являющимся пенсионерами, деньги будут перечислены на небюджетные счета воинских частей, учреждений или организаций, где они работают или служат, на основе их заявлений, включая подаваемые через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины

Ранее Politeka также писала , что некоторым украинским пенсионерам могут урезать пенсии на 20%. Как сообщили в ПФУ, украинские пенсионеры могут лишиться пятой части своих денежных выплат.

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