Белокрылка является одним из самых «тяжелых» вредителей, которая наносит вред не только капусте, но и сотням других видов растений.

Белокрылка способна уничтожить урожай перца, огурцов, томатов, салата, баклажанов и т.д. На поверхности листа при появлении белокрылки сначала можно заметить желтоватые пятна, которые могут сливаться. Листья растений постепенно скручиваются, желтеют и опадают.

Однако одной из самых больших опасностей белокрылки является то, что насекомые способны переносить более десятки различных вирусов – возбудителей опасных заболеваний растений.

Наиболее частой причиной появления и распространения белокрылки является высокая температура и повышенная влажность. Одно взрослое насекомое за сезон способно отложить более 300 яиц.

Чем обработать капусту и другие овощи от белокрылки.

Растения необходимо постоянно обследовать, чтобы не допустить размножения белокрылки.

Опрыскивание растений следует начинать при первых появлениях вредителя. Это необходимо делать хорошо со всех сторон с добавлением прилипателя ранним утром или в вечерние часы.

Последнюю обработку от белокрылки следует провести не позднее чем за три недели до сбора урожая.

Среди народных методов эффективными в борьбе с белокрылкой является смесь, которую делают так: в 10 л воды разводят 50 мл уксуса, 100 мл жидкого мыла, 100 мл подсолнечного масла, 500 мл молока, можно добавить 1 ч. ложку черного молотого перца. Смесь хорошо перемешивают и обрабатывают капусту и другие овощи, на которых появилась белокрылка.

Чем обработать капусту и другие овощи от белокрылки.

Кроме того, для борьбы с белокрылкой используют хозяйское мыло. Делают смесь следующим образом: натертое мыло разводят в воде в соотношении 1:6. Этим раствором возделывают пораженные белокрылкой растения.

Обработку следует производить через каждые 2-4 дня до полной гибели белокрылки.

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