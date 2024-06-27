Досвідчена господиня поділилася дієвими порадами, як врятувати капусту та інші овочі від такого особливого небезпечного шкідника, як білокрилка.

Білокрилка завдає величезної шкоди не тільки капусті, а й огіркам, томатам, перцю, баклажанам, салату, селері, кабачкам, суниці та іншим культурам.

Білокрилка живиться соками рослин, також є переносником багатьох вірусних захворювань. Серед них – кучерявість, хлорози, мозаїка. Ще одна шкода від білокрилки — на їхніх цукристих виділеннях поселяються сажкові гриби, що негативно впливають на якість і кількість урожаю.

Спеціалісти зазначають, що білокрилка – один із «найважчих» шкідників, проти якого проведення захисних заходів як у закритому, так і відкритому ґрунті на овочевих культурах сильно ускладнене у зв’язку з її біологічними особливостями розвитку.

Для боротьби з білокрилкою необхідно проводити біологічні або хімічні заходи.

Досвідчена господиня і авторка блогу про садівництво «Galina Rubus» розповіла, як вона бореться з білокрилкою і коли саме необхідно обробляти капусту.

«Важливо обробляти білокрилку на капусті в час, коли вона менш активна - це або ранішні або вечірні години», - повідомила пані Галина, назвавши також препарати, якими проводить обробку.

У свою чергу підписниці на сторінку садівниці зазначають, що для них білокрилка гірше за ще одного поширеного шкідника – колорадського жука.

«… Якась біда, а не шкідник. Хуже колорадського жука»,

«Точно що дістала, уже напала на квасолю, редиску»,

«Цього року вона по всьому городу».

Ще одна господиня поділилася, як вона бореться із білокрилкою. За її словами, можна приготувати спеціальний розчин – 5 стлових ложок соди, 5 столових ложок рідини для миття посуди, 5 столових ложок олії.

«Розмішати і на 5 літрів води розвести, і обприскати», - розповіла господиня.

У свою чергу пані Галина підкреслила, що побороти шкідника неможливо завдяки одній обробці:

«Не існує в природі такого препарату щоб один раз обробили і вже більше не було шкідника, ви коли хворієте при лікуванні вам же одна пігулка не допомагає і тут так само».

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